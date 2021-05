NAGRAĐUJU ONE KOJI SE CIJEPE GOTOVINOM, PIVOM PA ČAK I – MARIHUANOM: Sindikati se žestoko bune, a stručnjaci su podijeljeni

Dok jedni pozdravljaju inicijativu kao nadoknadu za izgubljeno vrijeme, drugi upozoravaju kako bi to moglo potkopati povjerenje u cijepljenje

Američke kompanije nagrađuju zaposlene koji se cijepe gotovinom, pivom, kolačima ili čak jointima. Kompanije u Njemačkoj tu još oklijevaju, ističe DW. Stručnjaci kažu da cijepljenje po osobi ima ekonomsku vrijednost od – 1500 eura.

Lanac supermarketa Edeka Nord nedavno je bio na naslovnicama širom zemlje – kao prva kompanija u Njemačkoj koja je zaposlenima ponudila vaučer od 50 eura ako se cijepe odobrenim cjepivima i pod uvjetom da pripadaju odgovarajućoj prioritetnoj grupi. Reakcije zaposlenih bile su pozitivne, rekao je glasnogovornik ove tvrtke za njemački javni servis tagesschau.de.

Lanac supermarketa Rewe također razmatra financijske poticaje za zaposlene koji odu na cijepljenje – trenutno se pregovara sa sindikatom, rekao je glasnogovornik Rewea.

Aldi i Lidl u SAD daju premije u Njemačkoj ne

S druge strane, drugi trgovci nerado nude poticaje zaposlenima koji su spremni cijepiti se. „Svaki zaposleni može sam odlučiti želi li se cijepiti ili ne”, naglašava Aldi Nord. „Cijepljenja su dobrovoljna.”

Međutim, taj isti njemački diskont je mnogo aktivniji u SAD-u. Tamo Aldi svojim zaposlenima koji odlaze na cijepljenje plaća dvosatnu satnicu – da ne bi morali birati između plaće i zdravlja.

I Lidl također nagrađuje svoje zaposlene u američkim filijalama – s po 200 dolara. Diskont naglašava da je novac namijenjen pokrivanju troškova putovanja do mjesta za cijepljenje.

SAD: Besplatno pivo, krafne i jointi

Nagrade za cijepljenje su široko rasprostranjene u Sjedinjenim Državama, ne samo u maloprodaji, nego i u drugim branšama. Neke kompanije premije za cijepljenje koriste u marketinške svrhe. Na primjer, lanac za prodaju krafni Krispy Kreme onima koji podnesu dokaz o cijepljenju poklanja jednu glaziranu krafnu – dnevno.

Aviokompanije poput American Airlines daju svojim zaposlenima slobodan dan i 50 bodova za prebacivanje u zrakoplovne milje. Amazon daje potpuno cijepljenim zaposlenima koji su u bliskom kontaktu s kupcima 80 dolara. A McDonalds cijepljenima plaća dodatna četiri sata.

A građani New Jerseya koji su primili prvu dozu cjepiva u odabranim pivnicama mogu dobiti besplatno pivo. U državi New York oni koji su prvi put cijepljeni mogu dobiti besplatan džoint. Neobičnu premiju organiziraju aktivisti koji su pomogli da se kanabis u New Yorku nedavno legalizira.

To što se događa u „zemlji neograničenih mogućnosti” u Njemačkoj nailazi na skepsu. Poslovne udruge su suzdržana. Na kraju, same kompanije odlučuju hoće li i u kom obliku davati poticaje, naglasilo je maloprodajna udruga HDE.

Njemački giganti i sindikati kažu – ne

U istraživanju koje je proveo list „Handelsblatt”, svih 30 kompanija koje su na njemačkoj burzi dionica odbilo je zaposlenima platiti premiju za cijepljenje. Između ostalog, jer ne žele vršiti pritisak na kolege. A proizvođač motora MTU strahuje da bi financijski poticaji mogli u drugi plan da potisnuti osobnu odgovornost za preventivne zdravstvene mjere.

Posebno se sindikati opiru novčanim premijama u kompanijama. “Ako zaposleni gaje sumnje u cijepljenje”, političari bi te sumnje trebali otkloniti”, rekao je tajnik sindikata ver.di Orhan Akman za „Süddeutsche Zeitung” krajem ožujka.

Radnički sajveti u kompanijama također strahuju da bi premije mogle narušiti mir u poduzećima i izazvati zavist.

Stručnjaci su podeljeni

Znanstvenici se ne slažu oko koristi od premija za cijepljenje. Nora Szech, profesorica političke ekonomije na Tehnološkom institutu u Karlsruheu (KIT), pozdravlja poticaje za one koji su spremni se cijepiti. Premije vidi i kao kompenzaciju za potrošeno vrijeme.

S druge strane, drugi bihevioralni ekonomisti vjeruju da bi premije mogle potaknuti nepovjerenje i možda čak dovesti do pada spremnosti za cijepljenje.

Phillip Sprengholz, doktorand na Sveučilištu u Erfurtu htio se sam uvjeriti kako stvari stoje. On i njegov tim proveli su studiju u kojoj je nekoliko ispitanika dobilo od 25 do 200 eura za cijepljenje.

Rezultat: financijski poticaji nisu povećali spremnost za cijepljenje. Studija je stoga logično naslovljena: „Novac nije sve”. Spremnost za cijepljenje povećava se samo za nekoliko posto ako premija poraste na 1.000 eura ili više.

„Prilično je upitno isplati li se ekonomski isplaćivati tako visoke iznose”, kaže Sprengholz.

Ovisi od visine premije

Szech je iznijela potpuno drugačija opažanja. U opsežnijoj studiji s više od tisuću ispitanika u SAD, otkrila je da novčana nagrada djeluje – od određenog iznosa odnosno „od 100 eura”. „Premija pomaže ako je dovoljno visoka”, kaže ona.

Ako je premala, više škodi nego što pomaže. Spremnost za cijepljenje čak je opalo kada su građani dobili samo 20 dolara za dvostruki ubod iglom. A ako bi im se ponudilo 100 dolara u kombinaciji s fiksnim terminom za cijepljenje, 80 posto ispitanih bilo je spremno cijepiti se.

A kada im je ponuđeno 500 dolara, spremnost za cijepljenje je poraslo na oko 90 posto.

Profesorica Szech je čvrsto uvjerena da će se premije za cijepljenje sve više plaćati i u Njemačkoj. Prije svega bi to mogla biti opcija u bolnicama i staračkim domovima.

Ona se pritom poziva na poznati Institut Ifo koji ekonomsku vrijednost cijepljenja procjenjuje na 1500 eura po osobi.