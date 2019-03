NADREALNA VUČIĆEVA PROPAGANDA NA TELEVIZIJI: ‘On je za to vrijeme igrao šah i čak nije htio niti da vas lema, uzbuđujete ga kao baba…’

‘Da sve bude još smješnije, ponovno vas je pobijedio’

“A on je, za to vrijeme, igrao šah. I čak nije htio ni da vas lema. Pošto ga uzbuđujete baš koliko i baba koja izvodi striptiz, a ti popio još i šaku bensedina. Ne bi me čudilo ni da je zaspao. Tokom predstave. A da sve bude još smješnije, ponovo vas je pobijedio. Pokazao kolika ste vi bruka i za oktobar od prije 19 godina, i za svaku ideju o ozbiljnoj alternativi”.

Dio je to priloga objavljenog na srpskog televiziji Pink o prosvjedima i srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću koji, eto, tim prosvjedima navodno nije niti najmanje uzbuđen.

Apsolutni pobjednik Vučić

U prilogu su izvrijeđani lideri prosvjeda među kojima ima i radikala poput Boška Obradovića. Vučić je, s druge strane, predstavljen kao apsolutni pobjednik kojeg ništa ne može uzdrmati.

Kako je to izgledalo, pogledajte u ovim snimkama: