NAD TRUMPOM SE NADVILA SJENA PRIJETEĆE ISTRAGE: Predsjednik potkopao savezništva, rušio norme i ostao sam

“Sasvim sam sam (jadan ja) u Bijeloj kući…”. Tim je ironičnim tvitom 24. prosinca Donald Trump, nakon što je odustao od planiranih božićnih praznika u svojem luksuznom floridskom klubu Mar-a-Lago, rezimirao svu izoliranost, ali i frustriranost predsjednika kojeg je teško definirati.

Milijarder (72) s crvenom kravatom kao zaštitnim znakom napunit će u nedjelju, usred najdulje blokade savezne vlade u povijesti, dvije godine stolovanja u Bijeloj kući.

Sklon kršenju tabua i provokacijama, pogazio je sve tradicionalne norme ponašanja, prodrmao institucije i potkopao američka savezništva.

Na polovici njegova kaotičnog mandata, nameće se jedna konstanta: bivša zvijezda reality-showa, neumorni gledatelj Fox Newsa i žestoki kritičar “nepoštenih” medija, ostao je vjeran samome sebi i to što je postao predsjednikom nije ga nimalo promijenilo.

Rastrerao sve oko sebe

Uhvaćeni u vihor tvitova prepunih tipfelera, pogrešaka u slovkanju i uvredljivih nadimaka, Amerikanci svjedoče, neki s oduševljenjem, neki zbunjeno ili čak prestrašeno, nečuvenom spektaklu predsjednika koji je toliko rastjerao sve oko sebe da je na sceni ostao gotovo sam.

Trump je za sebe davno ustvrdio da je ‘showman’ i tako se ponaša i danas. Ni impozantnost Ovalnog ureda nabijenog poviješću niti portreti njegovih prethodnika izvješeni po hodnicima Bijele kuće nisu promijenili građevinskog magnata iz New Yorka, koji se uz veliku pompu ‘iskrcao’ u glavnom gradu i preuzeo uzde vlasti.

Raskinuvši sa svima koji su prije njega boravili u prestižnom Zapadnom krilu, 45. američki predsjednik, koji je vrijeđao suce i ismijavao bivšeg ratnog zarobljenika, nametnuo je ritam u kojem više ništa, ili gotovo ništa, ne može iznenaditi.

Bez dlake na jeziku

Njegovi fanovi glasno mu aplaudiraju ističući u prvi plan jako dobre gospodarske pokazatelje, hvaleći ga što nema “dlake na jeziku”, dive se njegovoj hrabrosti jer ne zaboravlja na svoja predizborna obećanja, odlučnosti u odnosima prema Kini i jer se ne boji otvoreno deklarirati kao “nacionalist”.

Njegovi kritičari zabrinuti su zbog toga što ne voli raditi i dubinski analizirati političke dosjee i smatraju da sa svojim profilom na Twitteru @realDonaldTrump nije dostojan biti nasljednikom predsjedničke loze koja je počela s Georgeom Washingtonom 1789., da bi se nastavila s Abrahamom Lincolnom, Franklinom Rooseveltom i Johnon F. Kennedyjem.

Zastupnici Republikanske stranke za sada su složni. No, ipak su na vrijeme izrazili neslaganje s Trumpovim iznimno pomirljivim stajalištem prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Helsinkiju, njegovom blagom reakcijom na to što su saudijski agenti okrutno ubili saudijskog novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu te njegovom ocjenom nakon sukoba između antirasista i neonacista u Charlottesvilleu da su na obje strane “jako dobri ljudi”.

Sjena prijeteće istrage

Ali drugi dio Trumpovog mandata mogao bi biti riskantniji jer se nad njime nadvila sjena prijeteće istrage o prirodi njegovih veza s Moskvom.

“Nikada nisam radio za Rusiju”, poručio je iz snijegom prekrivenih vrtova Bijele kuće, izrekavši nešto za što je teško vjerovati da dolazi iz usta jednog predsjednika Sjedinjenih Država.

Hoće li ići do kraja ili će doživjeti istu sudbinu kao Richard Nixon kada posebni istražitelj Robert Mueller završi svoju istragu? Hoće li uspjeti izboriti drugi mandat kao i trojica njegovih neposrednih prethodnika, Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton?

Za sada Donald Trump i dalje je okrenut prema svojoj biračkoj bazi, s velikim natpisom na šilterici da mu je cilj “Učiniti Ameriku ponovno velikom”. Niti ne pokušava privući ljude izvan tog kruga.

Po institutu Gallup, bivši vlasnik licence za Miss Universe jedini je predsjednik u povijesti zemlje čija popularnost nikada nije dosegla prag od 50 posto u prve dvije godine na vlasti.

Njegovi napadi na medije, koje optužuje da su velikom većinom “fake news” i “neprijatelji naroda”, postali su svakodnevni i prolaze gotovo nezapaženo.

Apetit za borbu

Nekoć velik fan UFC borbi, Trump ima izvanredno veliku energiju i neporeciv apetit za borbu.

U predizbornoj kampanji u kojoj se u početku na njega gledalo s podsmijehom, štoviše prijezirom, na stranačkim je predizborima s lakoćom ‘oborio’ svojih 16 suparnika republikanaca, a zatim na izborima pobijedio demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton, koju se do posljednjeg dana smatralo velikom favoritkinjom.

Trump, rođen u Qeensu u New Yorku u lipnju 1946., uselio se u Bijelu kuću 20. siječnja 2017. dok su stepenice na Capitolu još podrhtavale od njegova žestokog inauguralnog govora.

Predsjednik, koji voli da mu se laska, malo-pomalo ostao je bez uglednih suradnika ili im se sam zahvalio na suradnji. Mnogi bivši bliski suradnici pali su u nemilost.

Trump je u međuvremenu stupio u otvoreni rat sa svojim bivšim osobnim odvjetnikom Michaelom Cohenom, koji je vodio njegove povjerljive pregovore s porno glumicom Stormy Daniels.

“Žalim zbog svoje slijepe odanosti prema čovjeku koji ju ne zaslužuje”, objavio je na Twitteru Cohen nakon što je priznao da je platio mito da bi rezultati ispitivanja javnog mnijenja bili u korist njegova klijenta milijardera.

U poslovnim odnosima kao i u politici, Trump funkcionira po jednostavnom načelu: ili ste za ili protiv njega, sredine nema.

Bivši direktor FBI-ja James Comey kojeg je Trump nemilosrdno smijenio, napisao je u svojim memoarima da on podvrgava ljude koji ga okružuju kodeksu lojalnosti koji ga podsjeća na ponašanje mafijaških bossova.

‘Pinokio bez osnove’

“Malo pretjerivanja nikada ne škodi”: vjeran navici koju je uzdigao na rang načela u svojoj knjizi “Umijeće pregovaranja”, objavljenoj 1987., Trump se i dalje bez ustezanja hvali svojim postignućima. “Nitko ne poznaje bolje porezni sustav od mene”, rekao je na desetine puta. Već godinama koristi istu frazu samo što ‘porezni sustav’ mijenja savršenim poznavanjem građevinarstva, bespilotnih letjelica, američke povijesti, Islamske države, obnovljivih izvora energije i sl.

Njegove brzoplete izjave potaknule su zaposlenike Washington Posta koji provjeravaju točnost informacija da izmisle novu kategoriju: “Pinokio bez osnove”, za pogrešne ili obmanjujuće tvrdnje ponovljene više od 20 puta.

U složenoj geopolitici 21. stoljeća, Trump je osobno uzeo za metu Justina Trudeaua, Emmanuela Macrona, Angelu Merkel i Theresu May. A ne skriva neku vrstu fasciniranosti za autoritarne čelnike kao što su Xi Jinping i Kim Jong Un.

Odbacio je niz sporazuma, kompromisa ili paktova koji su bili uz puno truda dogovoreni, među kojima se na prvom mjestu ističe Pariški sporazum o klimi, koji su prihvatile gotovo sve države na planetu kako bi se pokušalo ograničiti zastrašujuće globalno zagrijavanje.

Najoštrije upozorenje nije došlo od njegovih političkih protivnika nego od Jima Mattisa, šefa Pentagona. U svojoj pisanoj ostavci, taj general je podsjetio, aludirajući na predsjednika Sjedinjenih Država, na jednostavno pravilo diplomacije: “Prema saveznicima se treba ponašati s poštovanjem”.

‘Tata!’

U Bijeloj kući u kojoj se toliko brzo smjenjuju lica da je pošteđen samo obiteljski klan. I on se drži zajedno.

Melania Trump, za koju se neko vrijeme činilo da se želi distancirati, sada ostavlja drugačiji dojam. Bivša manekenka slovenskog podrijetla, treća Trumpova supruga, i sama je počela koristiti dio njegove agresivne retorike prema medijima.

Obožavanu kćer, Ivanku, na adresi Avenija Pennsylvania 1600 i dalje se sluša. Trump to niti ne skriva: jako pozorno sluša zahtjeve svoje posebne savjetnice. “Nazvala me i rekla: Tata! Ti ne shvaćaš! Ti moraš to učiniti, moraš to učiniti!”, rekao je prilikom potpisivanja zakona o reformi kaznenog pravosuđa u prosincu. “Pa sam joj rekao: OK, u redu”, dodao je, sav razdragan, u nazočnosti mnogobrojnih zastupnika.

Za mišljenju Allana Lichtmana, profesora povijesti na Američkom sveučilištu u Washingtonu, koji je bio jedan od rijetkih politologa koji su predvidjeli Trumpovu pobjedu, taj je predsjednik kao nije prije njega stavio američke institucije “na ozbiljnu kušnju”.

“Oporavili smo se od i Američkog građanskog rata i od Watergatea”, rekao je, govoreći o očekivanjima od novih predsjedničkih izbora 2021. “No, ako Trump bude ponovno izabran, nemoguće je predvidjeti što će se dogoditi.”