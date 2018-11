NA SUĐENJU EL CHAPU ISPLIVALO NJEGOVO PRLJAVO BOGATSTVO: Imao je privatni ZOO, kuću na svakoj plaži, vlak za obilazak imanja…

Krunski svjedok optužbe opisao je kako je El Chapo koristio svoje privatne avione kako bi mogao posjećivati svoje domove diljem Meksika, među kojima je bio i kuća na plaži u Alcapulcu koja je imala mali vlak s kojim se moglo ići u obilazak imanja

Na suđenju jednom od najopasnijih vođa kartela Joaquinu “El Chapo” Guzmánu otkriveni su šokantni detalji koji pokazuju koliko je on bio ustvari bogat. Naime, on je imao privatni zoološki vrt gdje su velike mačke slobodno se kretale, kupio je kuću na plaži u vrijednosti 10 milijuna dolara, te je putovao u Švicarsku na anti-ageing tretmane, piše The Guardian.

‘Imao je kuću na svakoj plaži’

Krunski svjedok optužbe bivši poručnik u Sinoa kartelu Miguel Ángel Martínez svjedočio je kako je velika potražnja za kokainom u 90-ima poticala Guzmána na trošenje.

“Imao je kuću na svakoj plaži,” izjavio je Martinez, bivši prijatelj jednog od vođe Sinoa kartela i njegova desna ruka, “Imao je imanja u svakoj saveznoj državi.”

Bivši poručnik opisao je kako je Sinoa kartel krijumčario tone kokaine u SAD-e: kroz tunele prokopane ispod granice, u tankerima s tajnim odjeljcima, čak i u lažnim bocama začina kako što je chili paprika. A s druge strane dolazili su deseci milijuna dolara u gotovini.

Vlakić za obilazak imanja

Najveći dio tog novca završio je u Tijuani, gdje je Guzman slao svoja tri privatna aviona svaki mjesec da preuzmu novac. U prosjeku, avion bi nosio oko 10 milijuna dolara. Karteli su koristili kuće za sakrivanje novca, a Samsonite kovčezi napunjeni s američkim dolarima nosili su u banke čiji su zaposlenici bili podmićivani da bez pitanja promjene novac u pesos.

Krunski svjedok optužbe opisao je kako je El Chapo koristio svoje privatne avione kako bi mogao posjećivati svoje domove diljem Meksika, među kojima je bio i kuća na plaži u Alcapulcu koja je imala mali vlak s kojim se moglo ići u obilazak imanja kako bi se vidjeli lavovi, tigrovi i pantere.

Martinez je otkrio na suđenju kako se El Chapo viđao s četiri do pet žena, te kako je narkoboss razvio afinitet prema putovanjima. Čak je putovao u Švicarku na tretmane pomlađivanja.

Borbe s drugim kartelima

Međutim, zbog borbi za moć drugi karteli su poslali tim plaćenih ubojica na aerodrom u Guadalajari kako bi ubili Guzmana međutim slučajno su ubili rimokatoličkog kardinala zbog čega je zbog pritiska javnost krenuo masovni lov na Guzmana koji je bio uhićen prije nego li je pobjegao u El Salvador, ispričao je Martinez.

El Chapovi odvjetnici tvrdili su kako je Martinez nepouzdan svjedok jer je imao značajnih problema s kokainom kada je radio s El Chapom, što je Martinez i priznao, piše The Guardian.