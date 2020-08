NA STOLU JE I OŠTRIJA MJERA: Slovenija dala Hrvatskoj vremena do četvrtka, hoćemo li završiti na ‘crvenoj’ listi?

‘Ako do tada ne dođe do promjene u režimu rada noćnih lokala i klubova u Hrvatskoj morat ćemo na neki način ograničiti uvoze zaraze’

O mogućim restrikcijama pri ulasku putnika iz Hrvatske u Sloveniju zbog povećanog broja slučajeva “uvoza” koronavirusa vlada će odlučivati u četvrtak, izjavio je danas za Slovenski radio glasnogovornik za covid-19 Jelko Kacin.

“Pričekat ćemo do utorka kako bismo vidjeli rezultate testiranja provedenih u ponedjeljak i ako do tada ne dođe do promjene u režimu rada noćnih lokala i klubova u Hrvatskoj morat ćemo na neki način ograničiti uvoze zaraze”, kazao je Kacin, dodavši da se predviđa da bi u tom slučaju vlada svoju odluku na prijedlog epidemiologa donijela u četvrtak.

Visoko rizične noćne zabave

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je u četvrtak da svi kafići i klubovi mogu raditi do ponoći. Kacin je dodao da je od 15 slučajeva zaraze potvrđenih u Sloveniji testiranjem u subotu njih najmanje osam bilo prenesenih iz Hrvatske i da su noćni klubovi i dalje najveći izvor unesenih slučajeva u Sloveniju.

Naši mladi ljudi unatoč upozorenjima i molbama i dalje odlaze na te noćne zabave koje su visoko rizične, kazao je Kacin.

Različite mjere

Jedna od ideja slovenskih epidemiologa je da se kao prvi korak uvede odredba po kojoj bi za sve mlade slovenske turiste koji dolaze s Jadrana uveli obveznu 14-dnevnu karantenu.

Spominje se i mogućnost različitog pristupa s obzirom na različitu epidemiološku situaciju u hrvatskim županijama, a Kacin je rekao da na stolu ostaje i oštrija mjera po kojoj bi se cijela Hrvatska stavila na “crvenu” listu.

Tada bi za sve koji ulaze u Sloveniju nakon određenog datuma bila potrebna izolacija dok se ne pokažu rezultati njihova testiranja.

