Sjever Kosova i dalje je blokiran. Srbi koji prosvjeduju zbog uhićenja bivšeg policajca Dejana Pantića i dalje su na barikadama, a područje blokira i kosovska policija. Preko prijelaza Brnjak i Jarinje ne može se prijeći ni pješice.

Jučer su pripadnici ROSU-a upali, javljaju srpski mediji, u objekt velike brane na jezeru Gazivode s oružjem i blindiranim vozilima. Radnika kojeg su tamo zatekli su istjerali iz objekta, a zatim, navodno, skinuli i isjekli srpske zastave koje su se tamo nalazile.

Radnik je kasnije rekao da su u njega uperili puške, ispitivali ga i nakon toga istjerali. Nešto nakon 21 sat začula se i rafalna paljba i detonacija u Rudaru kod Zvečana. Ne zna se tko je pucao.

Ponedjeljak je sjever Kosova dočekao s cestama blokiranim barikadama. Zbog događaja na Kosovu održana je i sjednica srpskog Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nakon sjednice je srpski predsjednik pozvao Srbe na Kosovu da budu mirni i da poštuju KFOR i Eulex.

'Barikade su legitimni prosvjed'

Aleksandar Vučić rekao je sinoć za Reuters da Srbija traži oslobađanje svih uhićenih Srba i načine za smirivanje tenzija na sjeveru Kosova, javlja RTV. Vučić je u intervjuu za Reuters, koji je dao sinoć poslije sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, ponovio da Srbi na Kosovu ne smiju sudjelovati u nasilju nad pripadnicima snaga KFOR-a i EULEX-a.

"Nitko, ni pod kojim uvjetima, ne bi trebao sudjelovati u napadima na EULEX i KFOR", rekao je Vučić. Na pitanje hoće li Beograd pokušati pronaći način za deeskalaciju situacije na sjeveru Kosova, kratko je odgovorio "apsolutno".

Agencija navodi da je Vučić optužio prištinske vlasti i premijera Albina Kurtija za poticanje napetosti "bezbrojnim jednostranim potezima". "Kad god je neko mislio da smo nešto riješili, pojavio se neki drugi problem", istaknuo je Vučić.

Predsjednik Srbije zatražio je oslobađanje nedavno uhićenih Srba na sjeveru Kosova jer se, kako je naglasio, "vode pod izmišljenim optužbama i da se kosovska policija mora povući sa sjevera Kosova, u skladu s Briselskim sporazumom". "Kosovska policija nema što raditi na sjeveru... Pogotovo ljudi koji su naoružani do zuba. To izaziva nelagodu i strah kod srpskog stanovništva", rekao je Vučić.

Ključan datum za Vučića je 17. prosinca

Britanska agencija tvrdi da je Vučić odbio precizirati koje je korake Vijeće za nacionalnu sigurnost donijelo na sjednici.

Analitičari očekuju da je ključni datum 17. prosinca. Tada će predstavnici tzv. petorke (predstavnici SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije ) doći u Beograd. Taj posjet može predstavljati još jedan pritisak na Vučića, ali i Prištinu da odlože otvorena pitanja.

No Vučić njihov dolazak vidi drugačije. Uvjeren je kako će tada "i on i cijela Srbija biti izloženi žestokim napadima i pritiscima izvana, ne samo hibridnim ratom kojem smo bili izloženi i do sada, nego do sada najvećim i najtežim mogućim pritiscima". "I to mogu očekivati već od 17. prosinca kada predstavnici Njemačke, Francuske, Amerike, ali i Bruxellesa budu u Beogradu i kada mi budu 'objasnili' kako se moramo ponašati i ako ne, što će biti posljedice”, rekao je Vučić.