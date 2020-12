NA POMOLU POSEBAN LIJEK: Spriječit će razvijanje covida i dati imunitet? ‘Ako se zarazite, a živite s drugima, ubrizgajte im to’

Tim znanstvenika u Velikoj Britaniji nada se da će ispitivanje pokazati da koktel antitijela štiti od Covida između šest i 12 mjeseci

Znanstvenici u Velikoj Britaniji testiraju novi lijek koji bi mogao spriječiti da osoba koja je bila u kontaktu s virusom razvije bolest Covid-19. Stručnjaci kažu da bi taj lijek mogao spasiti mnoge živote. Kako piše Guardian, terapija antitijelima pružila bi trenutačni imunitet protiv bolesti i mogla bi se pružiti u hitnom bolničkom liječenju kao i štićenicima domova za starije.

Ljudi iz kućanstava u kojima je netko od članova obitelji uhvatio koronu, mogli bi dobiti injekciju s lijekom kako bi osigurali da se i oni ne zaraze. Lijek bi mogli dobiti i studenti, među kojima se virus brzo proširio jer zajedno žive, uče i druže se.

Liječnica Catherine Houlihan, virologinja sa Sveučilišta u Londonu, bolnica NHS trust (UCLH) koja vodi istraživanje pod nazivom Storm Chaser o lijekovima kaže: “Ako možemo dokazati da ovaj tretman djeluje i spriječiti ljude koji su izloženi virusu da razviju Covid-19, bio bi to uzbudljiv dodatak arsenalu oružja koje se razvija za borbu protiv ovog strašnog virusa.”

AstraZeneca razvila lijek, nadaju se da će ljude štititi između 6 i 12 mjeseci

Lijek su razvili UCLH i AstraZeneca, farmaceutska kompanija koja je također, zajedno sa Sveučilištem Oxford, stvorila cjepivo koje Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode treba odobriti za uporabu u Britaniji sljedeći tjedan.

Tim se nada da će ispitivanje pokazati da koktel antitijela štiti od Covid-19 između šest i 12 mjeseci. Sudionici ispitivanja primaju ga u dvije doze, jednu za drugom. Ako se odobri, ponudit će se nekome tko je bio izložen Covidu u prethodnih osam dana.

Lijek bi mogao biti dostupan već u ožujku ili travnju ako ga odobri regulator za lijekove nakon što pregleda dokaze iz studije. U suđenju sudjeluju ULCH, nekoliko drugih britanskih bolnica i mreža od 100 internetskih lokacija na globalnoj razini. Ovog mjeseca bolnica University College postala je prvo mjesto na svijetu koje je regrutiralo pacijente u nasumično kontrolno ispitivanje i dalo im cjepivo ili placebo, piše Guardian.

Prednost lijeka? Daje neposredna antitijela

“Do danas smo lijek ubrizgali u 10 sudionika u što spadaju osoblje, studenti i drugih ljudi koji su bili izloženi virusu kod kuće, u zdravstvenoj ustanovi ili studentskim dvoranama”, rekla je Houlihan. Ona i kolege pomno će pratiti sudionike da vide tko od njih razvija Covid-19.

Neposredna zaštita koju lijek obećava mogla bi igrati vitalnu ulogu u smanjenju utjecaja virusa dok se svi ne imuniziraju. Program cijepljenja je u tijeku pomoću Pfizerova/BioNTechova cjepiva, a očekuje se da će potrajati do sljedećeg ljeta. NHS Engleska ubrzao je primjenu cjepiva ovog tjedna nakon kritika šefova bolnica, čelnika opće prakse i bivšeg ministra zdravstva Jeremyja Hunta da predugo traje.

“Prednost ovog lijeka je što vam daje neposredna antitijela. Sudionicima ispitivanja koji su bili izloženi mogli bismo reći: da, možete dobiti cjepivo. Ali ne bismo im govorili da će ih zaštititi od bolesti, jer je tada već kasno. Jer cjepiva Pfizer i Oxford ne daju puni imunitet otprilike mjesec dana”, kaže Houlihan.

Mogao bi značajno smanjiti smrtnost

Paul Hunter, profesor medicine sa Sveučilišta East Anglia koji je specijaliziran za zarazne bolesti, rekao je da bi novi tretman mogao značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva iz Covida.

“Ako imate posla s oboljelima u ustanovama poput domova za njegu ili ako imate pacijente koji su posebno izloženi riziku od ozbiljnog obolijevanja od Covida, poput starijih osoba, onda bi to moglo spasiti puno života. Ako se to pokaže u ispitivanjima faze 3, moglo bi igrati veliku ulogu u održavanju živih ljudi koji bi inače umrli. Dakle, to bi trebala biti velika stvar.

Ako je došlo do izbijanja bolesti u domu za njegu, možda biste htjeli upotrijebiti ove vrste koktela antitijela kako biste napad što prije stavili pod kontrolu davanjem lijeka svima u domu za njegu, dakle štićenicima i osoblju, koji nisu cijepljeni. Slično je i ako živite sa starijom bakom i vi ili netko drugi u kući se zarazi, mogli biste joj dati taj lijek da ju zaštitite”, navodi profesor Hunter.

Kako lijek djeluje?

Lijek uključuje kombinaciju antitijela dugog djelovanja poznatu kao AZD7442, koju je razvila tvrtka AstraZeneca. Umjesto antitijela koja tijelo proizvodi za pomoć u borbi protiv infekcije, AZD7442 koristi monoklonska antitijela koja su stvorena u laboratoriju.

U dokumentima o kliničkom ispitivanju koje je AstraZeneca registrirala u SAD-u, objašnjava da istražuje “učinkovitost AZD7442 za post-ekspozicijsku profilaksu Covid-19 kod odraslih. Šiljak proteina Sars-CoV-2 sadrži RBD virusa [domena koja veže receptor], što omogućava virusu da se veže na receptore na ljudskim stanicama. Ciljajući ovu regiju proteina spike virusa, antitijela mogu blokirati vezanje virusa na ljudske stanice, pa se stoga očekuje da blokiraju infekciju”.

U odvojenom ispitivanju, nazvanom Provent, UCLH istražuje bi li lijek mogao zaštititi i ljude s oštećenim imunološkim sustavom, poput onih koji se podvrgavaju kemoterapiji zbog raka, koji su nedavno bili izloženi virusu, ali ili nisu imali cjepivo ili kod kojih je imao nije rezultirao imunitetom zbog njihovog osnovnog stanja. I ispitivanja Provent i Storm Chaser sada su u fazi 3.

Kako će ispitivanje izgledati

Doktor Nicky Longley, savjetnik za zarazne bolesti u UCLH-u, koji vodi drugo istraživanje kaže da će se regrutirati stariji ljudi ili osobe na dugotrajnoj njezi koje imaju stanja poput HIV-a i raka jer ona mogu utjecati na sposobnost njihovog imunološkog sustava da odgovore na cjepivo. “Želimo uvjeriti sve one kod kojih cjepivo možda neće raditi da možemo ponuditi alternativu koja je jednako zaštitna”, rekao je.

Oba ispitivanja provode se u novom centru za istraživanje cjepiva UCLH-a, koji financira istraživačka služba NHS-a, Nacionalni institut za zdravstvena istraživanja, a vodi prof. Vincenzo Libri.

“Za veliku većinu stanovništva cijepljenje nudi najbolju zaštitu protiv Covid-19, a osoblje NHS-a danonoćno radi na tome što većem broju ranjivih pacijenata u ovom prvom valu predstavljanja. Svakako će biti zanimljivo vidjeti jesu li ova ispitivanja učinkovita. Ali važno je da svi novi tretmani budu temeljito istraženi, proučeni i, što je najvažnije, sigurni prije nego što razmislimo o njihovom uvođenju”, rekao je dr. Richard Jarvis, jedan od predsjedatelja Odbora za javno zdravstvo Britanskog liječničkog zbora.

.