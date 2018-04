NA POMOLU NOVI HLADNI RAT? ‘Ovo je puno gore, a kriza će trajati dok SAD ne shvati da više nije vladar svijeta’

‘Čini mu se da je sada daleko ozbiljnija situacija jer je tada postojao obostrani strah, a sad smo se uljuljali mišljenjem da ne može doći do nuklearnog rata. SAD žele sačuvati već izgubljenu poziciju glavnog hegemona u svijetu. Cilj ovog napada je pokušati vratiti položaj glavnog vladara i zapovjednika u svijetu. Kriza će trajati dok SAD ne shvati da to više nije. Tu su Rusija , SAD i Kina…’.

“Situaciju treba gledati u globalnim relacijama Rusije i Amerike gdje postoji čitav niz problema i zaoštravanje odnosa – Sirija je točka gdje se je to konfrontiralo”, riječi su to kojima je novnostalu situaciji u trenutno najvećem žarištu svijeta opisao profesor Fakulteta političkih znanosti Radovan Vukadinović tijekom gostovanja u emisiji Otvoreno Hrvatske televizije. Prema njegovim riječima, Trump ima brojne probleme u svom dvorištu te mu je zbog njih politički rejting nizak. “Ovo je pokušaj da se vodi nepredvidiva politika i zato možemo govoriti o opasnim vremenima i uspoređivati ih s Hladnim ratom”, kazao je Vukadinović dodajući kako situacija s Rusijom nije poput one koju je SAD nekad imao sa Svjetskim savezom jer je Rusija danas otvorena i moderna.

“Mislim će da to suparništvo biti zakonito, zakonomjerno jer se radi o dvije velike sile, o njihovim interesima i utjecajima i to se ne može preko noći promjeniti”, zaključio je.



Nepredvidivi karakter

Vanjskopolitički komentator Goran Bandov ističe kako je Trump novi karakter na koji svijet nije bio spreman te da se zbog toga ne može predvidjeti njegova politika. “Ne odgovara analizama na koje smo se mogli osloniti. Nesiguran je i neizvjestan. Njegov odnos s najbližim suradnicima je veoma turbultentan i mi ne vidimo u kojem smjeru ide vanjska politika SAD-a. Nismo sigurni kamo njegova politika vodi i je li to najbolje za svijet”, mišljenja je Badov.

Za Bogoljuba Lacmanovića, također vanjskopolitčkog analitičara, ova je situacija gora od Hladnog rata. “U Hladnom ratu postojala su pravila ponašanja, bila je ozbiljnija retorika, uvažavalo se međunarodno pravo…”, neke su od teza koje je pritom naglasio.

Maske su pale

“Čini mu se da je sada daleko ozbiljnija situacija jer je tada postojao obostrani strah, a sad smo se uljuljali mišljenjem da ne može doći do nuklearnog rata. SAD žele sačuvati već izgubljenu poziciju glavnog hegemona u svijetu. Cilj ovog napada je pokušati vratiti položaj glavnog vladara i zapovjednika u svijetu. Kriza će trajati dok SAD ne shvati da to više nije. Tu su Rusija , SAD i Kina…”, pojasnio je.

Stručnjak za sigurnost i vojna pitanja Marinko Ogorec ističe da su maske pale. “Mene ovo podsjeća na burlesku u režiji Trumpa s ruskim gledateljima u prvom redu te statista Njemca i Frncuza koji se pitanju što nam je ovo trebalo. Rusi su pratili situaciju i zadovoljni su učinkom koji je postiglo sirijsko oružje”, rekao je Ogorec te je naglasio kako su Francuzi bili najveći zagovornici ovog napada. “Svatko će reći da je pobjednik. Amerikanci jer su ispalili rakete, Rusi jer su većinu njih presreli, Assad – jer nije bilo žrtava. Ispaljeno je prema podacima 105 raketa, a nema ni jedne poginule osobe. Tko je lud u toj priči”, upitao je on.