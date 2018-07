NA OGLASNIKU PRODAJE SVOJ GLAS ZA IZBORE: ‘Tko više plati njemu dam, ionako su me svi razočarali’

Nije poznato je li netko od kandidata ili političkih stranaka već kontaktirao ovog prodavatelja svoga izbornog glasa, no opći izbori u BiH bit će održani 7. listopada ove godine pa do tada ima još dosta vremena

Svake dvije godine kupovina glasova tijekom predizborne kampanje za izbore u Bosni i Hercegovini postaje naša svakodnevnica, a izuzetak nije ni ova godina, piše sarajevski portal Klix.ba donoseći neobičnu priču o oglasu koji se nedavno pojavio na jednoj od tamošnjih internetskih stranica na kojima se oglašava prodaja svega i svačega.

Ponude prima do dana izborne šutnje, a šalje i potvrdu

Jedan je Zeničanin, naime, u ponedjeljak navečer putem oglasa objavio prodaju svoga glasa na predstojećim parlamentarnim izborima u toj zemlji.

“Prodajem svoj legitimni glas na predstojećim izborima po principu ‘(t)ko više plati, njemu/njoj/njima glas’. Ionako su me svi razočarali, a da se konačno uvjerim kako je to kad ti plate za glas jer svi o tome pišu, a meni nikad nitko ni fening ponudio nije. Sad se JA nudim VAMA. Dokaz o glasanju ću uredno dostaviti u vidu digitalne fotografije glasačkog listića. Samo ozbiljne ponude, molim! Ponude primam do dana izborne šutnje”, stoji u njegovom oglasu.

Nije poznato je li netko od tamošnjih kandidata ili političkih stranaka već kontaktirao ovog prodavatelja svoga izbornog glasa, no opći izbori u BiH bit će održani 7. listopada ove godine pa do tada ima još dosta vremena.