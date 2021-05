HOĆE LI NA LJETOVANJE MOĆI PUTOVATI I ONI KOJI NISU CIJEPLJENI? ‘Opadanje incidencije predstavlja slobodu, ali neka pitanja treba razjasniti’

Kancelarka Merkel i savezni ministar zdravlja Spahn slažu se po pitanju ljetnih odmora u europskim zemljama. Oni bi uskoro trebali biti mogući i za one koji se nisu cijepili

Njemačka kancelarka Angela Merkel optimistična je po pitanju ljetnih odmora u Europi i smatra da će biti mogući i za ljude koji još nisu cijepljeni protiv koronavirusa. Kada se, kako je istakla, vide niske vrijednosti incidencije nekih europskih partnerskih zemalja poput Portugala, “nadam se da svi možemo priuštiti ono što je bilo moguće i prošlog ljeta. Od kojeg trenutka će to biti moguće, to još ne mogu reći“, kazala je Merkel nakon samita EU u Portugalu, kada se putem video-linka uključila iz Berlina, piše Deutsche Welle.

Merkel je još rekla: “Čini se da smo i mi u Njemačkoj prošli kroz treći val.” Tamo gdje vrijednosti incidencije budu opadale, u Njemačkoj će postupno biti moguće više toga. “Nadam se da će to biti slučaj i sa cijelom Europom“, dodala je. Kancelarka je odgovarajući na pitanje naglasila da će mogućnost ljetnog odmora u Europi “naravno” postojati i za one koji nisu cijepljeni, kao i prethodne godine. Tada je “tema cijepljenja još uvijek bila samo teoretska”, a također, dodala je, nije bilo obaveze ni za velika testiranja. Ona zbog toga uvijek iznova ponavlja: “Opadanje incidencije predstavlja slobodu za sve ljude.”

Na samitu se razgovaralo i o digitalnom certifikatu za cijepljene – takozvanom zelenom certifikatu, rekla je Merkel. Postoje tehničke pretpostavke za to, poput kompatibilnosti. Međutim, kako je pojasnila, još uvijek postoje neka bitna pitanja koja treba razjasniti, poput međusobnog priznavanja cjepiva koja nisu odobrena u EU.

Spahn: ‘Sjeverno umjesto Južnog mora’

Savezni ministar zdravlja Jens Spahn također je optimističan. On je za “Rheinische Post“ izjavio: “Unutar EU putovanja vjerojatno neće ovisiti o cijepljenju. Pomoću negativnih rezultata testiranja će se također lako moći kretati širom Europe.”

On sam, kako je rekao, planira provesti ljetni odmor u Njemačkoj. “U ovoj, nadam se, posljednjoj fazi pandemije, ne bih planirao nikakva velika daleka putovanja, Sjeverno more, umjesto Južnog mora, da tako kažem.” No, on, kako je istakao, razumije da svi nakon ovih četrnaest, petnaest mjeseci, razmišljaju o ljetnom odmoru.

U pogledu otvaranja, Spahn je pozvao na obziran pristup. “Ako prebrzo dođe do otvaranja, ugrozit će se prethodni uspjeh.” Zbog toga bi, rekao je, trebali prvo krenuti sa sadržajima koji se mogu organizirati vani: ugostiteljstvo na otvorenom, priredbe na otvorenom, zoološki vrtovi ili čak sportski događaji sa smanjenim brojem posjetilaca – “i naravno uvijek s propisanim razmakom i higijenskim mjerama”.

Njemačka liječnička komora upozorava

Po pitanju ljetnog odmora, Njemačka liječnička komora upozorila je na skraćivanje intervala između dva cijepljenja AstraZenecom, kako bi se što ranije stekao status potpuno cijepljenog. Skraćivanje intervala mora se preispitati, izjavio je predsjednik ove asocijacije Klaus Reinhardt za “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Ako je to argument da ljudi ranije mogu imati koristi od ublažavanja mjera, mislim da je to upitno”, naglasio je. Studije su pokazale da veći razmak između dva cijepljenja može imati pozitivne efekte na efikasnost.

Od ove nedjelje ljudi u Njemačkoj, koji su u potpunosti cijepljeni protiv koronavirusa ili koji su se oporavili od bolesti, ponovo imaju više sloboda. Uredba koju su nedavno donijeli Bundestag i Bundesrat stupila je na snagu u ponoć. Za one koji su cijepljeni i one koji su se oporavili, nema ograničenja po pitanju kontakata ili izlazaka, oni se također tretiraju ravnopravno s ljudima s negativnim rezultatima testa.

Za cijepljene i one koji su preboljeli koronavirus tako više ne vrijede ograničenja kontakata u privatnom sektoru. Za ovu grupu građana ne važe ni noćna ograničenja kretanja koja su uvedena u područjima sa sedmodnevnom incidencijom iznad 100. Cijepljeni i oni koji su preboljeli koronavirus isto tako neće biti obvezni stupiti u karantenu nakon povratka iz inozemstva. Izuzetak su oni koji se vraćaju iz područja s tzv. virusnim varijantama.

Oni su isto tako oslobođeni obveze testiranja kod uslužnih djelatnosti koje traže test poput nekih trgovina ili frizera. Isto će vrijediti i za terase ugostiteljskih objekata kada nastupi najavljeno otvaranje. Ostale mjere poput nošenja maski ili održavanja razmaka ostaju na snazi i za ovu skupinu.

Tko su potpuno cijepljeni?

Kao potpuno cijepljeni važe oni kod kojih je od posljednje primljene doze cjepiva prošlo najmanje dva tjedna. Prema podacima državnog epidemiološkog instituta Robert Koch kod osoba koje su primile oba cjepiva postoji manja šansa da će zaraziti druge nego kod onih koji predoče svježi negativni test na koronavirus. Do petka je u Njemačkoj oba cjepiva primilo 7,6 milijuna građana (9,1 posto) pri čemu se uglavnom radi o starijim građanima koji su se nalazili u prioritetnim grupama.

Savezna ministrica pravosuđa Christine Lambrecht upozorila je na opasnost od falsificiranja propusnica i dokumenata o cijepljenju. “Ovdje se ne radi o sitnom prijestupu nego ozbiljnom kaznenom djelu koje sa sobom donosi ozbiljne kazne”, rekla je Lambrecht u razgovoru za dnevnik Die Welt.

Potpredsjednik sindikata policajaca Joerg Radek upozorio je na opasnost od raširenih pokušaja falsificiranja dokumenata. “Trenutno ne postoji jedinstveni dokument koji dokazuje cijepljenje. To otvara prostor za falsificiranje”, rekao je Radek.

Lambrecht je istaknula potrebu “što bržeg” donošenja jedinstvenog digitalnog certifikata za cijepljenje koji bi vrijedio na području cijele Europske unije. Trenutno cijepljeni svoj status dokazuju knjižicom cijepljenja ili dokumentom koje izdaju centri za cijepljenje.

