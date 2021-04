NA HAKERSKOM FORUMU OBJAVLJENI PODACI O VIŠE OD 533 MILIJUNA KORISNIKA FACEBOOKA: Na meti je bio i velik broj Hrvata

Korisnik jednog foruma za hakiranje na niskoj razini objavio je telefonske brojeve i druge podatke više od 533 milijuna korisnika Facebooka iz 106 zemalja. Među podacima, koji su sada javno dostupni svima koji imaju osnovne vještine hakiranja podataka, našla su se korisnička i osobna imena pojedinaca, lokacije, rođendani, biografije, a u nekim slučajevima i e-mail adrese, piše Business Insider.

Novinari su pregledali uzorak otkrivenih podataka te provjerili poklapaju li se telefonski brojevi, primjerice, s imenima navedenih korisnika. Podatke su provjerili i testirajući adrese e-pošte pomoću Facebookove značajke poništavanja lozinke, koja se može koristiti i za otkrivanje telefonskih brojeva.

“Baza podataka te veličine koja sadrži privatne podatke, poput telefonskih brojeva mnogih korisnika Facebooka, sigurno bi dovela do toga da loši momci iskoriste podatke za izvršavanje napada putem socijalnog inženjeringa ili pokušaje hakiranja”, rekao je Alon Gal, tehnički direktor tvrtke za obavještavanje o kibernetičkom kriminalu Hudson Rock, koji je i prvi otkrio curenje podataka.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021