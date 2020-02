NA ANTARKTICI IZMJERENO VIŠE OD 20°C, ZNANSTVENICI ZABRINUTI: ‘To je nevjerojatno i nenormalno’

Iako su temperature na istočnom i središnjem Antarktiku relativno stabilne, sve je veća zabrinutost zbog zapadnog Antarktika

Na Antarktici je prvi put u povijesti zabilježena temperatura viša od 20°C, što je izazvalo strah od klimatske nestabilnosti u najvećem svjetskom skladištu leda, piše The Guardian.

Brazilski znanstvenici zabilježili 9. veljače na otoku Seymour temperaturu od 20.75°C što je gotovo cijeli stupanj više od prethodnog rekorda od 19.8°C zabilježenog u siječnju 1982. godine.

Argentinska istraživačka stanica na Esperanzi je 6. veljače izmjerila 18,3°C, što je temperaturni rekord na kontinentalnom Antarktičkom poluotoku.

Ova očitanja morat će još potvrditi Svjetska meteorološka organizacija, ali ona su u skladu sa širim trendom zagrijavanja na poluotoku i obližnjim otocima, koji su za gotovo 3°C topliji u odnosu na predindustrijsku eru.

Neuobičajena temperatura u posljednjih 20 godina

Znanstvenici, koji svako tri dana prikupljaju podatke s udaljenih nadzornih stanica, opisali su ova očitanja temperature kao “nevjerojatna i nenormalna”.

“Na mnogim mjestima koja pratimo primjećujemo trend zagrijavanja, ali nikad nismo vidjeli ništa slično”, rekao je Carlos Schaefer, koji radi na Terrantaru, projektu brazilske vlade koji prati utjecaj klimatskih promjena na permafrost i biologiju na 23 nalazišta na Antarktiku.

Schaefer je rekao kako je temperatura poluotoka, Južnih Šetlandskih otoka i arhipelaga James Ross, čiji je dio i Seymour, bila neuobičajena posljednjih 20 godina. Nakon hlađenja u prvom desetljeću ovog stoljeća, rapidno se zagrijavala.

Iako su temperature na istočnom i središnjem Antarktiku relativno stabilne, sve je veća zabrinutost zbog zapadnog Antarktika, gdje sve topliji oceani zagrijavaju ogromne ledenjake Thwaites i Pine. To je dovelo, za zada, do relativno niskog porasta razine mora, ali ako dođe do kontinuiranog porasta temperature, to bi se ubrzo moglo promijeniti.