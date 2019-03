MUŽ NAJPOZNATIJE SVJETSKE DŽIHADISTICE: ‘Oženio sam ju kad je imala 15. Bila je tako mlada i nevina. Savršena žena’

Nizozemski terorist kojem prijeti 6 godina zatvora kad se vrati u Nizozemsku odbacio je optužbe da je njegova žena imala značajniju ulogu u organizaciju, tvrdeći kako je bila ‘samo kućanica’

Nizozemski terorist 27-godišnji Yago Riedijk i suprug britanske džihadistice 19-godišnje Shamime Begum tvrdi kako je njegova supruga ‘mlada i nevina, te tako lagana za voljeti’, piše Daily Mail. Riedijk koji se trenutno nalazi u kurdskom zatvoru tvrdi kako je mlada džihadistica bila ‘savršena žena’, te je otkrio The Timesu kako je slomljen zbog smrti svojeg sina Jeraha, koji je umro od infekcije pluća u dobi od samo tri tjedna.

‘Bila je tako mlada i nevina’

Jerah je treće dijete Shamime Begum i ISIS-ovog borca, uzevši da ni jedno od njihovo troje djece nije preživjelo. Dijete je umrlo u kampu u kojem se nalazila Begum nakon što je britanski ministar vanjskih poslova Sajid Javid odbio dopustiti 19-godišnjakinji da se vrati u Veliku Britaniju i država joj je oduzela njezino državljanstvo.

Riedijk otkrio je medijima da je tužan zbog smrti svojeg sina, te je dodao kako će njegova žena biti ‘slomljena srca i sama’. Nizozemski terorist saznao je za smrt svog sina od novinara koji mu je to rekao nekoliko dana nakon što je dječak umro.

“Vrlo brzo smo se bližili. Savršena žena. Bila je tako mlada i nevina. Bilo mi je vrlo lako zavoljeti je,” kazao je Yago Riedijk, koji je oženio Begum samo 10 dana nakon što ju je upoznao na području Islamske države, te se obratio javnosti kako bi obranio svoju odluku da to učini usprkos činjenici što je ona tada imala samo 15 godina, dok je on imao 23 godine.

Nevine žrtve Islamske države?

Nizozemski terorist kojem prijeti 6 godina zatvora kad se vrati u Nizozemsku odbacio je optužbe da je njegova žena imala značajniju ulogu u organizaciju, tvrdeći kako je bila ‘samo kućanica’.

Vrlo brzo nakon njegova vjenčanja, uhitila ga je Islamska država pod optužbom za špijunažu, te su ga sedam mjeseci mučili i ispitivali. Njegova žena tvrdi kako je to bio okidač gubitka njezine vjere u Islamsku državu. Yago Riedijk kazao je za The Times kako su on i njegova žena nevine žrtve Islamske države i kontinuirano je molio za oprost za njih oboje. Nakon što se zaljubio u djevojku muslimanske vjeroispovijesti kada je bio tinejdžer, prebacio se na islam i otputovao u listopadu 2014. godine u Siriju.