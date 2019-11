MUŠKARAC UHVATIO CURU ZA GUZU PA SE PRAVDAO POLICAJCU: Ona je kriva, treabala se nečime pokriti. Ja sam visok i zgodan, žene me progone’

‘Ona je kriva, nije imala ništa na sebi. Nije moja krivica, nije se žalila. Ja sam visok i zgodan, žene me progone. Trebala se pokriti’

Muškarac koji je proglašen krivim zbog seksualnog napada na ženu na ulici, rekao je policiji da se žena trebala “pokriti” te se banio hvaleći se da je “visok i zgodan”. Naime, Richard Duncan je zgrabio ženu za stražnjicu nakon što je u veljači 2017. napustila noćni klub u Dublinu, piše Independent.

Muškarac je navodno ranije tijekom večeri dovikivao neukusne komejtare žrtvi, ali ona je bila previše uplašena da bi mu odgovorila. “Rekao mi je dok je prolazio pored ‘izgledaš dobro’, ili nešto slično”, rekla je žena. Ona i prijateljica naletjeli su pola sata kasnije na Duncana kada ju je 42-godišnjak “uhvatio tik iznad stražnjice”.

“Rekla sam mu nešto tipa: ‘Odlazi’, bila sam zaprepaštena, nisam očekivala da će se to dogoditi, uzrujala sam se”, rekla je žena koja nikada prije te noći nije upoznala Duncana. Jedan detektiv je bio u blizini te je u svjedočenju rekao: “Primijetio sam ga kako hvata stražnji dio i stražnjicu žene u crvenoj haljini.”

Povukla izjavu zbog studiranja

Detektiv je potom otišao do Duncana koji mu se požalio kako on nije kriv. “Ona je kriva, nije imala ništa na sebi. Nije moja krivica, nije se žalila. Ja sam visok i zgodan, žene me progone. Trebala se pokriti”, rekao je Duncan koji je odveden u policijsku stanicu.

Žrtva je na kraju povukla izjavu koju je dala policiji, rekavši kako mora dati prednost studiranju nad bilo kojim kaznenim progonom. No žena, čiji identitet nije otkriven, na kraju je pružila dokaze u slučaju u kojem je Duncana proglašen krivim za seksualni napad. Duncan se izjasnio da nije kriv.

„Policajac je učinio apsolutno ispravnu stvar slanjem poruke predatorima da ne mogu tek tako hvatati ljude bez njihova pristanka. Suglasnost se ne daje načinom kako se netko oblači. Obrana je arhaična kada je sugerirala da ovaj muškarac ima pravo djelovati prema vlastitom osjećaju polaganju prava i ničemu drugom”, rekla je Jane Monckton Smith, viša predavačica iz kriminologije i bivša policajka.