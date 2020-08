MUŠKARAC POGINUO U NASILNIM PROSVJEDIMA U BJELORUSIJI: U ruci mu je detonirala eksplozivna naprava

Jedan muškarac je poginuo u ponedjeljak navečer u prosvjedima u Minsku nakon što mu je u ruci detonirala eksplozivna naprava, objavile su danas vlasti glavnog grada Bjelorusije, nakon sporne ponovne izborne pobjede Aleksandra Lukašenka.

Državno izborno povjerenstvo objavilo je da je prema prvim rezultatima Lukašenko osvojio 80,23 posto glasova, a njegova protukandidatkinja Svetlana Tihanovskaja 9,9 posto glasova. Ona je objavila da ne priznaje Lukašenkovu pobjedu.

NOVI PROSVJEDI U BJELORUSIJI: Policija se sukobila s prosvjednicima, Zapad ocijenio – izbori su obilježeni ozbiljnim nepravilnostima

Oporba tvrdi da su izbori namješteni, a nakon objave rezultata u Minsku su buknuli prosvjedi. U ponedjeljak navečer, kako se vidi na video snimkama podijeljenim na društvenim mrežama, tisuće ljudi je izašlo na prosvjede u Minsku, a policija je intervenirala koristeći silu. Svjedoci tvrde da je policija koristila suzavce i šok bombe. Ljudi su bježali, nekoliko ulica je bilo odsječeno.

Holy shit.

The protests in Belarus are growing even larger. This is Minsk tonight.

pic.twitter.com/zXotNR7LZy

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 10, 2020