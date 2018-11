MUKE PO VUČIĆU: Ogorčen jer je sjedio na lošijem mjestu od Kolinde, a RTS mu neviđenim potezom popravljao raspoloženje

Aleksanadr Vučić našao se na velikim mukama zbog rasporeda sjedenja na ceremoniji obljetnice završetka Prvog svjetskog rata, a kako bi mu bilo u javnosti nešto lakše na RTS-u su mu pokušali poraviti ‘rejting’ u Europi

Obilježavanje obljetnice stogodišnjice od završetka Prvog svjetskog rata u Parizu za predsjednika Srbije, koji je ondje predstavljao nama susjednu zemlju, prošlo je očito uz puno problema. Ili se to tako barem da iščitati iz medija u susjedstvu.

Naime, tamošnji mediji primijetili su kako je Aleksanadr Vučić imao lošija mjesta na ceremoniji, odnosno bio je udaljeniji od najviših svjetskih dužnosnika, od predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, ali i kosovskog predsjednika Hašima Tachija. Naime, Grabar-Kitarović i Tachi sjedili su na strani gdje i Macron, Putin i Trump dok je Vučić sjedio nasuprot njih.

Zabrinut zbog rasporeda sjedenja

Tako je N1 Srbije izvijestio da je zbog rasporeda sjedenja o kojem se raspričala srpska javnost i sam Vučić priznao da je imao “knedlu u grlu”.

“Predsjednicu Hrvatske mogu i razumjeti, netko bi objasnio da to ima veze s abecednim redom, kao Croatia… pa je nekog smisla moglo biti, iako su se u Prvom svjetskom ratu iskazali na suprotnoj strani”, ocijenio je Vučić pa se upitao po kojoj su onda logici predstavnici Austrije bili pored njega.

“Zašto je netko tako postupio… to nije imalo veze s abecednim redom, jer u mojoj blizini su bili ljudi iz Letonije, a L i S baš ne idu jedno uz drugo, kako je to tko redao, ja stvarno ne znam, a da pravim skandal tamo, složit ćete se, nije bilo mjesto, niti ima nekakvog velikog smisla. Svoje sumnje ne bih iznosio, ali ako me pitate da li je to odnos snaga? Nije”, tješio se Vučić dodajući kako Macron uskoro dolazi u Beograd, a ne u Prištinu.

Vučić k’o ‘pao s neba’

Kako bi mu očito malo olakšali “muke” u zemlj, jer na prijenosu očito nije bio ni dovoljno prikazivan, situaciju za Vučića su popravili na državnom RTS-u, a sve je primijetio novinar N1 Srbije Milan Šarić koji je napisao da je državna televizija prikazujući prijenos iz Priza ubacila “freeze frame”.

Bio je to dakako zamrznuti kadar Vučića dodan u snimku u kojem se vidjelo kako sjedi na ceremoniji, ali se ni on ni ljudi oko njega nisu pomoicali.