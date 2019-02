MUČAN RAZGOVOR S ISIS-OVOM POSTER DJEVOJKOM: ‘Žao mi je, ali napad u Manchesteru je osveta za smrt nevine djece u Siriji’

Džihadistička nevjesta Shamima Begum otkrila je da je spremna otići u zatvor ako joj se dopusti povratak u Veliku Britaniju s njezinim novorođenim sinom Jerahom

Nakon što se takozvani kalifat terorističke grupe raspao, džihadistička nevjesta Shamima Begum, otkrila je da je spremna otići u zatvor ako joj se dopusti povratak u Veliku Britaniju sa svojim novorođenim sinom Jerahom. Kako piše Daily Mail, Sada 19-godišnja Begum sa samo 15 godina pobjegla je kako bi se udala za borca ISIL-a prije četiri godine.

U intervjuu Begum je također odbacila ubojstva britanskih žrtava u terorističkom napadu na Veliku Britaniju, tvrdeći da su one bile ‘odmazda’ za rat protiv ISIL-a.

U ponedjeljak je Begum rekla BBC-evu novinaru Quentinu Sommervilleu da je spremna otići u zatvoru, da je bila ‘poster djevojka’ za regrutiranje u grupu i da još uvijek gaji “simpatije” prema ISIL-u.

Želi da joj dijete bude Britanac

Također je rekla da želi da njezin mališan bude “Britanac”. No priznala je da bi svom prvom sinu, koji je umro dok je bila u kalifatu, dopustila da postane ISIL-ov borac.

Begum je u svom intervjuu za BBC dodala: „Ja zapravo podupirem neke britanske vrijednosti i voljna sam se vratiti u Veliku Britaniju i skrasiti se i rehabilitirati i tako to.“

Kada je upitana vezano za terorističke napade inspirirane ISIL-om, Begum je mucajući rekla: “Bila sam šokirana, ali … jednostavno nisam mogla … nisam zapravo znala za djecu, ali… Ne znam.”

Opravdavanje zločina

Potom je izjednačila samoubilački bombaški napad u Manchester Areni i druge zločine u Britaniji s ratom koji su vodili Assadov režim i ISIL-ovi militanti.

19-godišnjakinja je odgovorila: “Mislim da je pogrešno što su nevini ljudi poginuli. Jedno je ubiti vojnika, to je u redu, to je samoobrana. Ali ubiti ljude poput žena i djece kao što se sada bombardiranjem nepravedno ubijaju žene i djeca u Baghuzu – to je zapravo dvosmjerna stvar, jer se sada žene i djeca ubijaju u Islamskoj državi.”

“To je vrsta odmazde. Njihovo opravdanje bilo je da je to bila odmazda pa sam pomislila, u redu, to je pravedno opravdanje”, rekla je Begum koja je kasnije rekla ITV News da ne vidi zašto bi je ministar unutarnjih poslova Sajid Javid vidio kao prijetnju.

Tvrdi da nije prijetnja

“Ja sam 19-godišnja djevojka s novorođenom bebom. Nemam nikakvih oružja. Ne želim nikoga povrijediti čak i da imam oružje ili nešto slično. Nema dokaza da sam ja prijetnja, osim toga što sam bila u ISIL-u”, rekla je.

Tvrdi da se ne želi vratiti nazad i da ne namjerava poticati ljude da se pridruže ISIL-u. Upravo suprotno, kaže da će ih odgovarati od ideje da odu tamo jer stvari nisu onakve kakve se mogu činiti u njihovim snimkama.

“Žalim zbog toga jer kad sam otišla mislila sam da ću zasnovati obitelj i nisam shvaćala što su stvari koje su radili koje nisu pokazivali u svojim propagandnim video snimkama, i zapravo mi je žao, osjećam se loše zbog svakoga tko je bio pogođen djelovanjem ISIL-a”.

Sina nazvala po islamskom gospodaru rata

Prema interpretaciji povjesničara, Begum je svoga sina Jeraha nazvala prema islamskom gospodaru rata iz 7. stoljeću imena Abu Ubaidaha ibn al-Jarraha. Međutim, tijekom intervjua za BBC, Begum je rekla da je njezino novorođenče dobilo ime po prvom sinu koji je umro dok je bila u kalifatu.

Begum se na kraju ispričala, ali je ponovila da su i oni koji žive pod ISIL-om također ubijani. Prihvatila je da je pomogala ISIL-u time što se preselila tamo i postala “poster djevojka” za njihovu svrhu.

Ipak, čini se da od povratka u domovinu ipak neće biti ništa. Kako je BBC objavio u utorak navečer, Begum će izgubiti državljanstvo Ujedinjenog Kraljevstva.

