MREŽA PROSTITUCIJE U SUSJEDSTVU: Obitelj iz Srbije podvodila 19-godišnjakinju, njihov fejs otkriva erotiku, luksuz i krv

Obitelj Nikolić iz Beograda uhićena je zbog sumnje na podvođenje 19-godišnjakinje, a ono što objavljuju na Facebooku podsjeća, kako opisuju srpski mediji, na “horor reality”. Preko djevojke su ostvarili višemilijunsku korist, međutim, višemjesečna policijska istraga stala im je na kraj.

Luksuzna kuća u beogradskom kvartu Mirijevo sa skupocjenim namještajem, skupi automobili i bogata slavlja bili su njihova svakodnevica koju su, poput reality programa, rado dijelili na društvenim mrežama, piše Blic. Prosititucijskom mrežom upravljala je Jasmina Nikolić, dok su u njoj sudjelovali i Goran, Miroljub i Kristina Nikolić te Bajram D.

Doveli k sebi djevojku u teškoj financijskoj situaciji da bi ju kasnije tjerali na pristituciju

Kako piše srpski Blic, peteročlana kriminalna grupa koju čine majka, otac, sin, kćer i rođak najprije je prihvatila 19-godišnju djevojku bez roditelja i teške financijske situacije, kod sebe kući. Tada je za nesretnu devojku počeo pakao.

Počeli su malipulirati djevojkom govoreći joj kako nemaju novca i kako bi se ona trebala žrtvovati za obitelj i to baveći se naplaćivanjem seksualnih usluga. Djevojka nije imala puno izbora pa je prihvatila ono što su joj Nikolići rekli pa se počela baviti prostitucijom. Klijente je pronalazila Jasmina. Djevojka je dnevno imala do šest klijenata, a članovi obitelji su radili u smjenama kako bi ju odvozili na sastanke s njima.

U međuvremenu, njihov rođak Z.N. i još dvije osobe uhapšeni su u drugoj akciji policije. I njih troje, sumnja se, podvodili su maloljetnicu tijekom 2015. godine, obećavajući joj zauzvrat smeštaj, hranu i drogu.

Vila obložena mramorom i erotski plesovi

Još nije poznato jesu li dobro razrađeni kriminalni posao kojim su ostvarivali višemilijunske profite ili neki drugi legalni poslovi Nikolićima omogućili da se živeu vili popločenoj mramorom. No, ono što se događalo iza zidina te kuće, ne prestaje zgrožavati javnost. Prema onome što su članovi obitelji Nikolić objavljivali na društvenim mrežama, ali i na snimkama koje su pripadnici MUP-a zabilježili prilikom uhićenja, obitelj je živjela u vili opasanoj zidinama visokim nekoliko metara. Na njima su sigurnosne kamere, koje pokrivaju kuću u cjelini.

Unutrašnjost kuće ispunjena je skupocjenim nemeštajem i prigušenim osvjetljenjem. Nisu ni na čemu štedjeli pa je tako pod popločen mramorom s ugraviranim logom brenda Versace. U garaži su im parkirani luksuzni automobili. Kada god su organizirali slavlje, to su i snimali i stavljali na društvene mreže pa se na videima može vidjeti bogata trpeza i skupocjena alkoholna pića. Posebno su upadljivi erotski plesovi koje, po svemu sudeći, potomci Nikolića rado izvode jedni pred drugima, dok ostali, poput publike, tapšu i vesele se, piše Blic.

Budući da je riječ o “obiteljskom biznisu”, Nikolići su zajedno odlazili i na odmor pa se može na fotografijama vidjeti kako jedu školjke ili ispijaju koktele.

Rado odlazili na hodočašća

Zanimljivo je da su, ma koliko živjeli razvratnim životom i po svemu sudeći bavili se gnjusnim poslovima, rado odlazili i na hodočašća. Tako se na njihovim profilima može videti i pravi mali “photo session” ispred Ostroga. Ostrog je inače poznati manastir izgrađen u vijencu planine u Crnoj Gori. O “pobožnosti” obitelji govori i pravoslavni oltar koji je pronašao mjesto na zidinama mirijevske vile.

U obitelji Nikolić ima i male djece koja se od malih nogu uče čudnim, bizarnim i jezivim običajima. Tako se na Facebook profilu jednog od članova obitelji može videti dijete kako pozira pored zaklane životinje s mrljom od krvi na čelu. Tu su i video snimke na kojima uhapšeni Zoran Nikolić ponosno snima svoju djecu dok voze automobil suludim brzinama.

Za kazneno djelo trgovine ljudima u Srbiji je određena kazna zatvora od tri do dvanaest godina, za udruživanje zbog vršenja kaznenih djela organizatoru grupe prijeti kazna i do osam godina, a pripadniku do tri godine. Za posredovanje u prostituciji prijeti kazna zatvora do pet godina.

