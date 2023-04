Pornhub, najveća i najpopularnija web-stranica 'za odrasle našla se na meti kritika, a moguće i istrage nakon što je Netflix objavio dokumentarac 'Money Shot'.

U tom filmu se navodi da na ornhubu nisu rijetkost slučajevi objave seksualnog zlostavljanja pa čak i silovanja tinejdžera te da je mnogi tih snimki objavljeno bez pristanka osoba koje su na njima.

Užasavajuće snimke silovanja

Snimanje dokumentarca počelo je nakon što je New York Times 2020. godine objavio tekst 'Djeca Pornhuba' iznoseći tvrdnje da se na toj stranici nalaze snimke silovanja i zlostavljanja maloljetnika. Pornhub je u međuvremenu suspendiran s Youtubea, Tik Toka i Instagrama, podignuto je nekoliko desetaka tužbi, čelnici Pornhuba su dali ostavke, a stranica je nedavno i prodana, kaže se u prilogu RTL Direkta.

"Neki od prvih videa na koje sam naišao prikazivali su žene bez svijesti koje su bile silovane. Kako bi dokazali da su bez svijesti, silovatelji su dirali njihove oči, pokazali su da nema pokreta. Nisam to mogao vjerovati. Razgovarao sam i s maloljetnom djecom koju su silovali i ta videa objavili na Pornhubu", kazao je za RTL Nicholas Kristof, autor članka u The New York Timesu.

'To bi definitivno trebalo kazniti'

O tamnoj strani pornografije govori i hrvatska pornoglumica Marija Zadravec.

"To bi definitivno trebalo kazniti i definitivno trebalo imati pod velikom kontrolom - što, tko i kako stavlja takav sadržaj na internet", kazala je Zdravec za RTL.

"Pornografija je zapravo jako oslobađajuća za puno žena. Ono što ja mislim je da svaka žena ima neka svoja maštanja, a neke žene to pretvore u posao i stvarno ih to oslobađa", dodala je Zadravec.

Dehumanizirajuće ponašanje prema ženama

Autorice feminističke pornografije odgovorile su na nasilno i dehumanizirajuće ponašanje prema ženama u tim filmovima i počele stvarati svoje. Jedna od najpoznatijih takvih redateljica je Erica Lust.

"Obični ljudi imaju puno seksualnih priča za ispričati koje se dramatično razlikuju od stereotipne internetske pornografije koju sam gledala prije", kazala je Lust.