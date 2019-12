MRAČNA STRANA REALITY SHOWA: Veliki brat Španjolku pozvao u ispovjedaonicu, mislila je da će dobiti zadatak, ali dogodilo se nešto što ju je užasnulo

Slučaj silovanja u kući Velikog Brata u Španjolskoj prouzročio je lavinu reakcija javnosti i skrenuo fokus na događaje i skrb o natjecateljima u reality showovima

Kada je Carlota Prado pozvana u ispovjedaonicu Big Brother kuće u Španjolskoj, činilo se kako će dobiti neki tajni zadatak ili obavijest, kako to obično biva. No, u kući punoj kamera u kojoj svi sve znaju, zahtjev Velikog Brata bio je bizaran. Naime, Carlota je pozvana zbog pijanke koja se dogodila večer ranije. Tada ju je navodno seksualno zlostavljao drugi natjecatelj, José María López.

Carlota je i sama zaboravila na to kada ju je Veliki brat natjerao da pogleda snimku navodnog vlastitog silovanja. Njena reakcija je bila šokantna. U suzama je molila Velikog Brata, u Španjolskoj, poznatog kao Super, da prekine snimku. Čak je zatražila i liječničku pomoć. No, on joj je naredio da ne govori drugim stanarima kuće o incidentu i snimci.

Te snimke nisu bile objavljene 2017, odnosno u vrijeme kada su se zbili ovi događaji, ali ih je nedavno dobila i javno objavila španjolska informativna mreža El Confidencial. To je izazvalo lavinu reakcija u Španjolskoj. Velike kompanije su otkazale sponzorstva i povukle svoje reklame u showu. Građani i civilne udruge tražile su zabranu showa, pa čak i izmjene kaznenog zakona.

Nakon dvije godine slučaj na sudu

Naime, u središtu skandala su kontroverzne odredbe zakona u kojem se precizira da seks bez pristanka u kojem nije bilo nasilja ili zastrašivanja, u biti – nije silovanje. Isti je zakon već izazvao kontroverze u brojnim slučajevima, no ovo se dogodilo na televiziji, pred potencijalno velikom publikom sastavljenom od različitih skupina ljudi.

Incident je počeo kada je ekipa koja je radila na emisiji posumnjala u zlostavljanje i sve prijavila producentima. U tom su trenutku Prado i López bili u vezi. Producenti Gran Hermana (Velikog Brata na španjolskom) odlučili su Carlotu privremeno udaljiti iz showa kako bi joj bila pružena psihološka pomoć, dok je José María izbačen.

Carlota u tom trenutku nije podignula tužbu, iako su producenti obavijestili policiju o incidentu. No, kasnije je ipak odlučila prijaviti silovanje, zbog čega je sada na sudu. Lópezov odvjetnik, Antonio Madrid, rekao je za El Confidencial da je njegov klijent pokušavaju pomoći Pradi dok je bio pijan te je negirao je sve navode o zlostavljanju.

Daleko od kontroliranih uvjeta

“Željeli bismo naglasiti da nijedna snimka nije snimljena s namjerom da se emitira. Međutim, sa zakašnjenjem žalimo zbog razgovora u kojem je bila Carlota je obaviještena, a koji se odvio u ispovjedaonici. Snimke su dostavljene samo kao dokaz na zahtjev vlasti; šifrirane su i čuvane. Odluku da se o incidentu ne obavijeste ostali stanari i o molbi upućenoj Carloti, donio je produkcijski tim u dobroj vjeri, kako bi zaštitio njenu privatnost te zato što je sve bilo u postupku prijave policiji”, rekli su za CNN iz Endemol Shinea, britanske produkcijske kuće koja stoji iza franšize Big Brother.

Psihologinja Honey Langcaster-James koja je radila kao savjetnica na britanskoj verziji Big Brothera zabrinuta je zbog toga kako se slučaj Prado rješava. Kaže kako produkcijska ekipa vidi što se događa putem kamera te na taj način donosi odluke, što je daleko od kontroliranih uvjeta.

“Ona nije samo natjecatelj u TV emisiji, ona je ljudsko biće. Jedan od problema s industrijom realityja je taj što na pojedine produkcijske kuće trebaju donijeti prosudbu o tome kakvu vrstu pomoći moraju uspostaviti. Problem je u tome što ljudi koji nisu osposobljeni za mentalno zdravlje ili skrb donose odluke o tome koje vrste zaštitnih mjera trebaju primijeniti”, ističe psihologinja.

Sporne situacije dovele do smrti natjecatelja

Incidenti u Velikoj Britaniji skrenuli su pažnju na problem postupanja s natjecatelja. Naime, dvoje bivših natjecatelja Otoka ljubavi umrlo je, dok je gost Jeremy Kyle Showa počinio samoubojstvo. Zbog situacija sličnih onima u španjolskom Big Brotheru u Nizozemskoj su prošloga tjedna otkazani showovi Vila i Otok iskušenja.

Gran Hermano trenutno emitira svoju sedmu sezonu sa slavnim osobama u Španjolskoj, a dosad je, od predstavljanja 2000. godine, emitirano 18 sezona. Producenti su odlučili preispitati sve protokole o emitiranju, a sada će sva zbivanja biti pod posebnim povećalom.

“TV industrija je vrlo jedinstvena stvar. Posljednjih godina primjećujemo potrese u ovoj industriji i mislim da je to pozitivno. Kad god se nešto takvo dogodi, ostaje u javnoj svijesti i izazove nas da ponovno razmislimo o tome koje su odredbe o skrbi na snazi”, zaključila je Langcaster-James.