MRAČNA STRANA PORNOGRAFIJE: Ovo je djevojka koja je pomogla razotkriti istinu o poznatoj pornostranici: ‘Jako me je boljelo, bilo je to mučenje’

Monica Evans ispričala je kako je, nakon što su joj roditelji javili da joj neće moći financirati fakultet, upala u mrežu prijevare te završila na pornografskoj snimci koja joj je promijenila život

Nakon što su joj roditelji rekli da će si sama morati platiti studiranje, 18-godišnja Monica Evans odlučila je potražiti poslove na popularnoj stranici Craigslist koji će joj donijeti brze prihode. Tako je pronašla oglas za dobro plaćen posao modela. Noć kada je odgovorila na oglas i poslala nekoliko svojih fotografija promijenit će joj život.

Muškarac koji je stajao iza oglasa pod imenom Mark zatražio ju je da mu pošalje gole fotografije, na što je ona pristala jer je mislila da je riječ o poslu s donjim rubljem. Obećao joj je platiti 2000 dolara za dan snimanja te besplatan let iz grada na jugu SAD-a do San Diega. Nekoliko dana prije leta nazvao ju je i obavijestio je da će snimati pornografski sadržaj. Pritom joj je obećao da snimke nikada neće završiti na internetu te da će ih dijeliti na DVD-u samo s privatnim kolekcionarima u Australiji.

Lažna iskustva

Osim toga, dao joj je i kontakte drugih djevojaka koje su navodno prije radile s njim kako bi joj ispričale svoja iskustva. Međutim, djevojkama je plaćeno da lažu kako su jako zadovoljne. Pohvalile su ga te izjavile kako snimke nikad nisu završile na internetu te da nitko nije saznao za njih.

“Osjećala sam se sigurnijom kada su mi rekli da imaju druge djevojke s kojima mogu razgovarati. Stvarno sam bila nervozna, ali trebala sam novac”, rekla je Monica za Vice. Nakon što je sletjela u San Diego, pokupila su je dvojica muškaraca, kamerman Matthew Wolfe i Andre Garcia. Ponudili su joj odmah alkohol da se opusti te je automobilom odvezli u hotel.

Mučnih nekoliko sati

U hotelu su muškarci postavili svjetla i kamere, preuredili namještaj, od kojeg su jedan dio nagurali ispred vrata hotelske sobe. Rekli su joj da će snimati kratke segmente pet različitih seksualnih položaja u trajanju od pet minuta. Potom su joj dali nekoliko papira da potpiše, od kojih je jedan bio obrazac za pristanak. Pokazali su joj ugovor i požurili je da potpiše bez čitanja.

Međutim, scene grubog seksa od pet minuta protegnule su se na sate. “Jako me je boljelo. Nisam to više željela raditi. Rekli su: ‘Ne, potpisala si ugovor, ostalo je još samo deset minuta'”, rekla je Monica, napominjući da je provjerila telefon kada je sve završila i vidjela da je prošlo nekoliko sati. “Bila sam tamo četiri ili pet sati. Bilo je to mučenje. Zatim su me odveli u zračnu luku. Plakala sam cijelim putem kući.”

Mjesec dana kasnije, za vrijeme zimskog odmora, javila joj se preko Facebooka stara prijateljica iz srednje škole i obavijestila je da njezina videosnimka kruži. “Srce mi je stalo”, kaže Monica. “Do kraja života nikad neću zaboraviti taj osjećaj.” Uskoro ju je nazvala i bijesna majka koja je također vidjela snimku, a vidjeli su je i ostali ljudi iz okoline. Njezine su gole fotografije koje je poslala Marku objavljene na internetu s njezinim imenom, prezimenom, imenima članova obitelji i linkovima na njihove profile na društvenim mrežama.

Udružena tužba protiv tvrtke

Monica je samo jedna od desetak žena koje tvrde da su prijevarom navedene na snimanje pornografije te da su zatim ponovno postale žrtve kada su muškarci iza stranice GirlsDoPorn.com javno objavili njihov identitet. Dana 2. lipnja 2016., četiri mlade žene pokrenule su građansku tužbu protiv tvrtke i njezinih zaposlenika na sudu u San Diegu. Nakon toga još 18 žena od tada se pridružilo u tužbi.

Iza tvrtke su stajali vlasnik Michael Pratt, snimatelj i suvlasnik Matthew Wolfe te glumac Ruben Garcia, a optuženi su za navođenje na pornografiju i trgovinu lažnim obećanjima i prijevarama. Iako je primarna svrha bila objava na internetu, uvjeravali su djevojke da snimke neće biti objavljene te su u tu svrhu koristili druge djevojke koje su lažno svjedočile o svojim iskustvima. Stranice GirlsDoPorn i GirlsDoToys uprihodile su više od 17 milijuna dolara

Savezna država Kalifornija potom je podigla i saveznu tužbu za trgovinu ljudima, iznudu, ucjenu i primjenu sile, a prošli mjesec tužba je proširena i na proizvodnju i distribuciju dječje pornografije jer se ispostavilo da su neke od djevojaka bile maloljetne.

Seksualno maltretiranje i silovanje

Pratt je pobjegao iz zemlje na rodni Novi Zeland, a administratorica Valorie Moser i bivši snimatelj Teddy Gyi priznali su da su lagali djevojkama na svakom koraku. Garcia i Wolfe uhićeni su sredinom listopada, a potom su uhićeni i Moser i Gyi. Osim što su im prijetili zakonskim sankcijama, zadržavali ih do kraja snimanja te im upropastili život objavljivanjem fotografija i snimki, neke žene su bile podvrgnute seksualnom maltretiranju a barem jedna je navodno i bila silovana.

Garcia i Wolfe bi na kraju mogli dobiti i doživotni zatvor, jedino je pitanje hoće li Pratt biti ikada osuđen jer je pobjegao. Mnoge djevojke su pale u tešku depresiju, izgubile prijatelje, neke su pokušale samoubojstvo, a neke su se preselile u drugu državu.