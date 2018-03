Masovna silovanja na prosvjedima

Tek nakon što je u Egiptu okrutno silovana američka TV-reporterka, u svijetu se počelo raspravljati o tome u kakvim uvjetima žive Egipćanke. A oni se, ni dvije i pol godine nakon tog događaja, nisu promijenili.

“Što se mi više pojavljujemo u javnosti i što se više zalažemo za prava žena, to napadači više napadaju”, objašnjava Nihal Saad Zaghloulo razloge zašto nije na demonstracijama koje se održavaju na Trgu Tahrir. “Preopasno je”, kaže Zaghloul.

Ova 27-godišnja Egipćanka se više ne želi izlagati riziku koji su mnogi odavno nazvali “tamna strana egipatske revolucije“. Za vrijeme demonstracija je napadnuto 2.012 žena. Nakon što je preživjela napad, Nihal Saad Zaghloul je ustanovila skupinu čiji je cilj da se jednog dana na dnevnom redu u Egiptu nađu i seksualno zlostavljanje i napadi na žene.

Masovna silovanja u gužvi

Organizacije za zaštitu ljudskih prava izražavaju zabrinutost. Tijekom prosvjeda žene su sve češće žrtve nasilja, silovanja i to višekratnog. Događa se da žene na demonstracijama okruži i po 100 muškaraca. Napadi i zlostavljanja traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. Human Rights Watch navodi da je samo u tjednu kad su trajali prosvjedi koji su doveli do svrgavanja s vlasti predsjednika Mursija napadnuta 91 žena. Međutim, to su samo registrirani slučajevi.



Hania Moheeb, koju su prije nekoliko mjeseci napali tijekom prosvjeda na Trgu Tahrir, kaže da ju je okružila skupina ljudi koji su je dirali po cijelom tijelu. “Dirali su svaki centimetar mog tijela. Povrijedili su svaki centimetar mog tijela. Bila sam toliko traumatizirana da sam samo vrištala”, kaže Hania Moheeb.

To što je na početku prosvjeda doživjela Hania Moheeb, doživjelo je više stotina Egipćanki, ali i žena iz inozemstva. Zbog slučaja reporterke CBS-a Lare Logan početkom 2011. prvi put se širom svijeta počelo govoriti o ovoj temi. Nju je tada, dok je s Trga Tahrir izvještavala o svrgavanju diktatora Hosnija Mubaraka, od TV-ekipe odvojila, pretukla i okrutno silovala skupina muškaraca. Na kraju ju je spasila skupina žena i četrdesetak vojnika, izvijestili su tada mediji.

Počinitelje kazneno ne gone

Od prosinca 2011. godine za vrijeme velikih demonstracija policija više nije prisutna na Trgu Tahrir kako bi izbjegla sukobe s demonstrantima. Demonstranti tako nemaju zaštitu službene strane. Muškarci koji zlostavljaju žene, navodi Human Rights Watch, znaju da im se neće ništa dogoditi.

Zbog toga skupine dobrovoljaca u jednom takvom “slobodnom” prostoru pokušavaju pružiti bar minimalnu zaštitu ženama koje sudjeluju na prosvjedima. Međutim, i članovi tih skupina su izloženi napadima dok pokušavaju spriječiti napade na žene ili ih barem skloniti na sigurno.

“Naravno da to frustrira i deprimira”, kaže Nihal Saad Zaghloul u intervjuu za Deutsche Welle. Mnogi aktivisti njene skupine Bassma podržavaju članove dviju najvećih takvih patrolnih grupa: Tahrir Bodyguard i OpAntiSH.

“Uglavnom nam kažu da je dobro to što radimo. Nije lako, ali za nas je to motivacija za daljnji rad. Iz dana u dan sve više razumijemo ovaj problem”, kaže Nihal Saad Zaghloul.

Same pridonose nasilju?!

Nihal Saad Zaghloul kaže da je problem i u tomu što su muškarci u egipatskom društvu tijekom Mubarakove vladavine dugo bili pod pritiskom. “Ako su muškarci pod pritiskom, onda oni taj pritisak iskazuju nad slabijim, u ovom slučaju su to žene”, kaže Zaghloul i dodaje. “To je začarani krug koji se duboko ukorijenio u egipatskom društvu. Ništa se nije promijenilo ni za vrijeme Mursijeve vladavine. General Adel Afifi je u veljači prošle godine zbog sve većeg nasilja nad ženama rekao da i one same svojom nazočnošću na prosvjedima 100 posto pridonose nasilju. Zaghloul kaže da nije realno krivnju za nasilje nad ženama prebacivati na Mursija i Muslimansku braću.

“Počinio je mnogo grešaka. Nije se založio za prava žena. Međutim, to nije radio ni prethodni režim”, kaže Zaghloul. Nije željela komentirati navode da Muslimanska braća ciljano šalju napadače kako bi žene držali što dalje od demonstracija. “Za to nema dokaza. Ne mogu nikoga okriviti ako nema dokaza”, kaže Zaghloul.

I muškarci moraju pomoći

Nihal Saad Zaghloul s grupom Bassma trenutno priprema veliku akciju tijekom koje će putem plakata, u javnim prijevoznim sredstvima, školama i vrtićima govoriti o pravima žena.

“Sve više žena govori o iskustvima seksualnog nasilja. Naša grupa se stalno povećava. Sve više ljudi odbija nasilje nad ženama i prvi put o tome izvještavaju i mediji”, kaže Zaghloul.

Ona veliku nadu polaže i u muškarce koji su članovi njene grupe. Bassma se ustvari većim dijelom i sastoji od muškaraca. “Muškarci moraju biti aktivniji i reći da feminizam ili zaštita prava žena više nisu ekskluzivna stvar žena”, kaže Zaghloul i dodaje: “Oni nam pomažu. I sami imaju majke i sestre i na osnovi toga razumiju da su žene također ljudska bića.”

Nihal Saad Zaghloul vjeruje da je na marginama protesta pokrenut važan proces. Kaže da je normalno da će on duže trajati jer je za svaku promjenu potrebno vrijeme.