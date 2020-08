MOŽEMO LI SE ZAISTA OBRANITI OD KORONE? Antitijela postoje, ali kod nekih ljudi pojavio se problem; Znanstvenici su zabrinuti

Nakon što su već preboljeli zarazu novim koronavirusom, nekoliko pacijenata iz Hong Konga, Nizozemske i Belgije ponovno je zaraženo, a znanstvenici se pitaju znači li to da ljudsko tijelo ipak ne može stvoriti trajni imunitet na virus

Tijekom pandemije više puta je bilo izvještaja o mogućim ponovnim infekcijama koronavirusom. Međutim, kasnije bi se ispostavilo da se radilo o greškama, prethodnom pogrešnom negativnom testu ili ostacima virusa od prve infekcije. Ali sada su ponovne infekcije dokumentirane u Hong Kongu, Nizozemskoj i Belgiji. Prema pisanju nekih hrvatskih medija i jedan Hrvat u Njemačkoj je ponovno pozitivan na koronavirus. U svim slučajevima pacijenti koji su se oporavili od COVIDA-19 mjesecima kasnije su ponovo inficirani – naizgled mutiranom varijantom SARS-CoV-2.

Sredinom ožujka jedan 33-godišnjak iz Hong Konga imao je blage simptome COVIDA-19 i 26. ožujka je bio pozitivan na SARS_CoV-2. U bolnici je ostao do 14. travnja. Pušten je tek nakon dva negativna PCR-testa. A onda se tijekom poslovnog putovanja u Španjolskoj ponovo zarazio. Rutinski je testiran na zračnoj luci u Hong Kongu 15. kolovoza – test je bio pozitivan. Iako nije imao nikakve simptome, iz predostrožnosti je hitno prevezen u bolnicu. Genetske analize pokazale su da se ne radi o ostacima prve infekcije već da se zarazio mutiranom varijantom virusa.

“Analize su pokazale da je prvi virusni genom pripadao različitom soju SARS-CoV-2 od ovog drugog”, rekao je za Deutsche Welle dr. Kelvin Kai-Wang To, izvanredni profesor na katedri za mikrobiologiju na Sveučilištu u Hong Kongu (HKU). On kaže da se te dvije varijante virusa razlikuju za 24 nukleotida – gradivna elementa gena.

Odavno je poznato da je SARS-CoV-2 tijekom pandemije mutirao nekoliko puta i više puta mijenjao dijelove svoje proteinske strukture – što je uobičajeno kod virusa. Za kineske istraživače je jasno da se u ovom slučaju radi o ponovnoj infekciji. Dakle – čak i nakon preležanog COVIDA-19 čovjek se može opet zaraziti virusom SARS-CoV-2. Takve reinfekcije se događaju i s drugim sezonskim koronavirusima koji dovode do takozvane prehlade, kao što su 229E, OC43, NL63 i HKUI24, tvrde hongkonški znanstvenici.

Dva slučaja u Europi

I Marion Koopmans, virologinja i savjetnica nizozemske vlade, kaže da se genetski kod druge infekcije pacijenta u Nizozemskoj – starijeg čovjeka sa slabim imunosnim sustavom – također značajno razlikuje od koda prve infekcije. To govori protiv teze da se možda radi o ponovnom izbijanju prve infekcije. Moguća nova infekcija je nije iznenadila, rekla je Koopmans na nizozemskom radiju: “Na osnovi drugih respiratornih infekcija znamo da nismo zaštićeni za cijeli život, a ne očekujemo to ni kod COVIDA-19.” Međutim, sada se mora razjasniti javljaju li se takve ponovljene infekcije češće ili su to samo pojedinačni slučajevi.

U Belgiji se jedna pacijentica razboljela nakon tri mjeseca. I kod nje je analiza genskih sekvenci otkrila da je virus prilikom druge infekcije imao jedanaest mutacija. “Ovo nije dobra vijest”, rekao je virolog Marc Van Ranst za belgijsku televiziju VTM.

Što je s imunitetom?

Ako se ove ponovljene infekcije potvrde, mnogo toga govori u prilog tezi da je imunitet na SARS-CoV-2 kratkotrajan. Čak i poslije preležane bolesti neki pacijenti imaju samo djelomičnu imunosnu zaštitu – očito da antitijela ne stvaraju svi pacijenti. Međutim, čak i osam mjeseci nakon izbijanja pandemije, mnoga pitanja ostaju bez odgovora. Znanstvenicima je teško steći pregled situacije jer se širom svijeta istraživanja obavljaju pod velikim pritiskom, a mnogi rezultati se objavljuju brzo i bez nužne kontrole kolega stručnjaka.

Detaljne studije o slučajevima u Nizozemskoj i Belgiji još uvijek nisu dostupne. I o ponovljenoj infekciji u Hong Kongu za sada postoje samo odlomci iz stručnog članka koje je reporter lista South China Morning Post objavio na Twitteru. Dakle, ovi rezultati još nisu ocijenjeni po važećem međunarodnom protokolu.

Trenutno se širom svijeta testira više od 150 cjepiva protiv SARS-CoV-2. Rusija je nedavno odobrila cjepivo “Sputnjik V”, a u presudnim kliničkim ispitivanjima faze III nalazi se još sedam kandidata za cjepivo. Ako se ponovne infekcije zaista potvrde SARS-CoV-2 vjerojatno neće nestati efikasnim kolektivnim imunitetom. Moguće je i da cjepiva koja su trenutno još uvijek u razvoju – ne nude doživotnu zaštitu protiv agresivnog koronavirusa. Dok se ne završi klinička faza III i dok ne budu dostupne utemeljene dugoročne studije – ne može se pouzdano reći koliko su ova cjepiva djelotvorna, štite li od mutacija virusa niti koliko će trajati njihova zaštita.

