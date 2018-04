MOŽE SE DOGODITI LAKŠE NEGO ŠTO MISLITE: Zbog ovoga je cijela država bila bez interneta punih 48 sati

Et voici donc les photos de la coupure du câble ACE devant Nouakchott prises par le Pierre de Fermat avant réparation.

Cause probable : un chalut qui a relevé et coupé le câble et donc provoqué une panne majeure pour la Mauritanie pic.twitter.com/XNXizvBJxd

