MOŽE LI SVIJET KONAČNO ODAHNUTI? ‘Putin i Trump neće dopustiti sukob dviju država, a evo kakva se drama odvijala uoči napada Amerikanaca na Siriju’

Nakon nekoliko tjedana neizvjesnosti, koja je čak graničila s histerijom, čini se da svijet može barem nakratko odahnuti. Barem ako je suditi po izjavama Sergeja Lavrova, moćnog ruskog ministra vanjskih poslova, koji je u intervjuu Sputnjiku poručio da Vladimir Putin i Donald Trump neće dopustiti sukob dvije države.

“Ako me pitate o rizicima vojnog konflikta, 100 posto smatram da dvije vojske to neće dozvoliti i naravno predsjednik Putin, kao ni, siguran sam, predsjednik Trump”, izjavio je Lavrov.

Ruski ministar otkriva da je počela organizacija sastanka dvaju predsjednika, no planiranje samog summita još nije startalo. “Podsjećam samo da je Trump nakon njihovog telefonskog razgovora i putem Twittera i u izjavama govorio da s Rusijom treba rješavati pitanja i imati dobre odnose. Samo glupan misli drugačije”, jasan je Lavrov.



Dramatičan razgovor s Amerikancima

Ipak, Lavrov smatra da Kremlj mora odgovoriti na sankcije koje su stigle iz Washingtona. Suprotno bi, smatra šef ruske diplomacije, bilo nepoštivanje samog sebe. “Međutim, padati u kletve, svađe i grubosti ne namjeravamo, niti ćemo to raditi. To uopće nije stil našeg predsjednika”, poručuje Lavrov.

Otkrio je Lavrov da je Rusija uoči napada saveznika na Siriju jasno dala do znanja u kojim regijama će napadi biti crvena linija za Moskvu. “Tako je zapovjednik Glavnog stožera ruske vojske general Valerij Gerasimov jasno rekao da ako neke akcije zapadne koalicije nanesu štetu ruskim vojnicima, oštro i jasno ćemo odgovoriti. Pritom, smatrat ćemo zakonitim metama ne samo rakete, već i sisteme iz kojih su one ispaljene. To je bilo rečeno jasno i nedvosmisleno”, objašnjava Lavrov.

Rezultati bombardiranja zapadnih sila pokazali su kako nisu prešli spomenutu crvenu liniju.

Trump i Kim poput boksača

Istovremeno, Moskva podržava skori sastanak Donalda Trumpa sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom, dok Lavrov izjave dviju strana uspoređuje s borbom u ringu. “Cijela situacija podsjeća na ring u koji ulaze boksači, prije toga se odmjeravaju i ‘šepure’ jedan pred drugim, a tek onda počinju s borbom. Nakon toga se grle i čestitaju jedan drugome”, analizira ruski ministar.

Ponovio je stav Kremlja kako Rusija nema nikakve veze s trovanjem bivšeg špijuna Sergeja Skripala, kao i da Moskva ima dokaze da je Velika Britanija imala svoje prste u kemijskom napadu u Dumi.