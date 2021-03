MOŽE LI APSURDNIJE? Jedna ulica – različita pravila: S jedne strane lockdown, a s druge opušteno ispijanje kave u kafiću

Čini se kako je u naselju Dobrinja u Sarajevu korona samo do pola ulice

U sarajevskom naselju Dobrinja odvija se nesvakidašnja situacija koja pokazuje, kako pišu Nezavisne novine, apsurd entitetske linije u BiH. Naime, tamo je korona do pola ulice jer je na jednoj strani Republika Srpska i Istočno Sarajevo, dok je na drugoj Federacija BiH i Sarajevo.

Ulica je široka oko 15 metara i ima dva naziva koja su napisana na tablama različite boje i različitim pismima – latinicom i ćirilicom. Vjerovali ili ne, u samoj ulici vrijeme dva različita pravila, odnosno zakona.

SARAJEVO KAO BERGAMO: Bolnica s preko 500 Covid pacijenata ima kisika samo za 48 sati; ‘Ljudi će umirati po ulici’

U jednom dijelu ulice lockdown, u drugom ništa

Proteklog vikenda najbolje se moglo vidjeti kako to u praksi izgleda – oni koji su željeli uživati subotom na suncu ispijajući kavu u kafiću, to su mogli bez problema napraviti u sarajevskom naselju Dobrinja, u dijelu ulice koja pripada Republici Srpskoj.

No, tek na korak ili dva od kafića u Dobrinju, zabranjeno je piti kavu zbog djelomičnog lockdowna koji je propisala Vlada Kantona Sarajevo. Tamo je proteklog vikenda prošla odluka borbe protiv pandemije te je sve zatvoreno.

STANJE U BIH SVE GORE, A CJEPIVO NE STIŽE: U četvrtak potvrđeno 1700 novih slučajeva zaraze, a preminulo je čak 57 ljudi

‘Pravila vrijede do pola ulice, onda valjda i masku možemo nositi do pola’

“Ovo nije prvi put. Prošle godine imali smo situaciju da građani stariji od 65 godina u Federaciji BiH ne mogu izlaziti iz kuća, a u Republici Srpskoj je to u jednom trenutku bilo odobreno određenim danima. Tako su penzioneri s jedne strane ulice izlazili u kupovinu ili šetnju riskirajući eventualnu kaznu u samo dva-tri koraka. Isto je i sada po pitanju policijskog sata, koji u FBiH počinje u 23 sata, a u RS ga nema”, rekao je za Nezavisne novine jedan od stanovnika sarajevskog naselja.

Stanovnici vele da nisu imali situacije s kažnjavanjem, no zato šaljivo opisuju događanja i situaciju u kojoj se nalaze.

“Policija iz oba entiteta patrolira ovim dijelom. Koliko znam, nije se dešavalo da je neko kažnjavan u ovoj ulici zbog maski i slično, ali je ruku na srce situacija zaista smiješna. Ako odemo baciti smeće može se desiti da naiđe patrola i kazni nas, ali je sreća što bismo onda vjerojatno platili valjda samo pola kazne za onaj dio tijela koji se nalazi u entitetu u kojem su u tom trenutku restrikcije. Slično je valjda i s maskama, pa ih možemo nositi samo do pola. Sve je to pomalo čudno”, dodaje stanar ulice s plavo-zelenim tablama”, dodaje stanar iste ulice.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.