‘MOŽDA SMO SE ZABAVILI VIŠE NEGO SMO TREBALI’: Španjolci nakon praznika bilježe porast novozaraženih, dijelovi zemlje u karanteni

Nakon božićnih blagdana tijekom kojih su mogli neometano posjećivati rodbinu, neki su dijelovi Španjolske ponovno u karanteni, jer se naglo povećao broj oboljelih od COVIDA-19

Španjolci su se previše opustili tijekom Božićnih blagdana družeći se s rodbinom i prijateljima pa se koronavirus nanovo proširio zemljom, izvijestilo je u ponedjeljak navečer španjolsko ministarstvo zdravstva. Dijagnoza covida-19 je u posljednja dva tjedna porasla s 350 na 435 osoba na 100.000 stanovnika. Zauzetost odjela intenzivne njege, gdje su pacijenti na respiratorima, povećala se s 24 na 26.

“Možda smo se zabavili više nego smo trebali. Sada moramo prihvatiti ono što slijedi”, izjavio je šef zdravstvene službe Fernando Simón na konferenciji za medije.

Sada u karanteni, a mogli su putovati

Madrid je u ponedjeljak stavio u karantenu neke četvrti u kojima živi ukupno 1,2 milijuna stanovnika. Objavljena je u javnosti karta grada s uputama do kuda građani tih kvartova smiju ići. Za prelazak “granice” potrebna im je potvrda poput one s posla kojom se opravdava izlazak ukoliko ih zaustavi policija. Španjolski grad na afričkom sjeveru Ceuta također se zatvorila, a u srijedu će to učiniti i Baskija na sjeveru jer je broj novozaraženih premašio 500 na 100.000 stanovnika.

Tijekom Božića i Nove godine oko 47 milijuna stanovnika moglo je slobodno posjećivati rodbinu diljem zemlje. Autonomne pokrajine i središnja vlada privremeno su tijekom blagdana dopustile takve prelaske između 17 regija.

Zatrpala ih mećava

Koronavirus je posljedično nanovo izbio u trenutku najžešće snježne oluje posljednjih desetljeća, koja je za vikend pogodila središnju Španjolsku. U Madridu je u ponedjeljak vojska čistila prilaze bolnicama a većina glavnih prometnica je očišćena. Snijeg od subote navečer ne pada u Madridu nakon što je padao 30 sati bez prestanka prekinuvši promet.

