MOSTOVKA KOJA JE ŠOKIRALA U SABORU: ‘Bilo mi je teško progovoriti, ali ako pomognem samo jednoj ženi da to ne doživi…’

Ministar kaže da ne zna za peticiju protiv kiretaža bez anestezije, pa mu pomozimo da je konačno vidi

“Naravno da jest. I to nije bilo samo moja odluka, nego i suprugova, da ja želim o tome javno pričati. Nisam znala hoće li to biti u ovom mandatu, ali danas je bila prilika. Morala sam progovoriti, zbog drugih žena”, odgovorila je Ivana Ninčević Lesandrić, na pitanje je li joj bilo teško iznijeti initimu u Saboru.

Na raspravi o prijedlogu za opoziv ministra zdrastva Milana Kujundžića, zastupnica Mosta prozvala ga je zbog uvjeta u kojima se obavlja kiretaža, koji su “kao u 15. stoljeću”.

“Poštovani ministre, s obzirom na tisuće i tisuće potpisa u peticiji, ako ni otvoreno pismo upravo vama, nije pomoglo da ih doživite i reagirate, ja ću pokušati iz osobnog iskustva”, počela je Ninčević Lesandrić svoje izlaganje o mučnom iskustvu kada je završila u Hitnoj nakon spontanog pobačaja.

ZASTUPNICA ŠOKIRALA U SABORU: ‘Zavezali su mi ruke i noge i maternicu mi strugali na živo. Zar žene treba iskasapiti?’

Prvo mi je bilo čudno što su me svezali

Za HRT je pojasnila kako je na Hitnu došla krvareći, nakon čega su joj rekli da mora na kiretažu: “Ne znam kako to izgleda, rekla sam ‘ok’. Kad sam ušla u prostoriju prvo mi je bilo čudno to što su me svezali. Nisu mi objasnili zašto. Mislila sam da je to za zaštitu, ako se trznem, jer mi je bilo logično da će mi umrtviti taj dio tijela.

Bol je bila sve jača i jača, postalo je neizdrživo. Upitala sam dokad će to boljeti i kada će početi djelovati nešto. Rekli su mi da je ovo jedini način na koji to mogu učiniti”. Od šoka nije pitala za anesteziju. “Sestre su odbrojavale, držale me za ruku, one su s ljudske strane napravile sve što su mogle”, nastavlja.

‘Ako sam ovime pomogla i jednoj ženi, puno sam napravila’

Tek kada se vratila kući počela je pretraživati internet i saznala da postoji i peticija protiv kiretaže bez anestezije. “Čitala sam o iskustvu neke gospođe, i da je već pisano otvoreno pismo Vladi i ministru, tek tada sam ostala šokirana. Odlučila sam progovoriti o toj temi, jer vidim da nitko od političara ne želi komentirati. A ja sam željela da ministar Kujundžić to čuje, jer to je njegov resor”, kaže nam.

Ministar se branio da nije čuo ni za kakvu peticiju ili otvoreno pismo, što je zastupnici, u najmanju ruku, čudno. “Ne znam tko u Hrvatskoj nije vidio tu peticiju”, kaže nam Lesandrić i poručuje: “Ako ovime pomognem samo jednoj ženi da joj se to sutra ne dogodi, puno sam napravila”.

Peticiju, koja otvoreno proziva ministra i Vladu za odredbe da se kiretaža obavlja bez anestezije, možete potpisati ovdje