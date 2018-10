MOSTARAC RAZVALIO URNEBESNIM ODGOVOROM: Evo što je rekao kada su ga pitali hoće li izaći na biralište

U sinoćnjoj anketi na Federalnoj televiziji upitali su nekoliko mladih ljudi iz BiH hoće li u nedjelju izaći na izbore i što ih motivira da izađu na birališta. I dok je većina dala predvidljive, jedan Mostarac oduševio je svojim crnohumornim odgovorom

Bliže se opći izbori u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju, 7. listopada. Predizborna kampanja je uzavrela, a izborni proces uvelike kompromitiran informacijama o tome da su birački popisi puni imena ljudi koji su odavno preminuli.

PRIGOVORI GRAĐANA: Sumnja se u prijevare s glasovanjem izvan BiH i biračke popise

Izaći će da se nađe s rodbinom

Tamošnja Federalna televizija (FTV) sinoć je u Dnevniku emitirala kratku anketu s nekolicinom mladih ljudi u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli. Postavljeno im je pitanje hoće li izaći na izbore i što ih motivira za izlazak na birališta, piše Radio Sarajevo. I dok su odgovori većinom bili predvidljivi u stilu “ne zanima me politika”, “sve je već ionako naštimano” ili “nadam se da ću pridonijeti promjeni”, dotle je javnost oduševio jedan Mostarac svojim urnebesnim crnohumronim odgovorom.

On je svoj izlazak na izbore sljedeće nedjelje objasnio ovako: “Motivira me to da ću sresti nekoga od rodbine koja je davno umrla da vidim ‘ko će još glasat.”