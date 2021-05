MORNAR PROVEO OSAM SATI U MORU: Nitko nije niti primijetio da mladića nema; Zbog jedne stvari imao je sreće

Mornar je pronađen pothlađen, ali srećom ne u težem obliku te je ubrzo vraćen za svoj brod

St Katharinen, tanker za prijevoz kemikalija koji je plovio rutom od Slavyanke u Rusiji do Singapura, prijavio je 6. svibnja nestanak jednog člana posade. Kako piše Maritime Bulletin, brod se nalazio u Južnom kineskom moru te je u jutarnjim satima narednog dana nastavio s plovidbom.

Mladog mornara je 8. svibnja pronašla mornarica Indonezije, a utvrđeno je da se radi o 22-godišnjem mornaru ruske nacionalnosti Aboldinu Artemu. Mladić je čak osam sati proveo u moru i tek je onda spašen jer nitko nije primijetio da ga nema.

Pronađen je pothlađen, ali srećom ne u težem obliku te je ubrzo vraćen za svoj brod. Tanker na kojem se mladi mornar nalazio izgrađen je 2013. godine i plovi pod zastavom Singapura.

Mornar je imao sreće jer je temperatura mora viša

Mornar može zahvaliti upornosti i brzo organiziranoj misiji traganja i spašavanja, ali i temperaturi mora koja je sada viša nego za vrijeme zime. Inače, u Južnom kineskom moru temperatura je zimi iznimno niska. Zdrav čovjek s prosječnom tjelesnom formom u moru može preživjeti samo ograničeno vrijeme, što ovisi o temperaturi vode.

Do jednog sada čovjek može preživjeti u vodi temperature do 5 °C, dok u vodi temperature do 10 °C preživljavanje traje prosječno oko dva sata. U vodi temperature od 15 °C čovjek ima šanse preživjeti šest sati u prosjeku. U slučaju da je temperatura iznad 20 stupnjeva, tada je moguće preživjeti 25 sati.

No, na preživljavanje u moru ne utječe samo temperatura vode nego i mentalna stabilnost unesrećenog kao i eventualna izloženost grabežljivcima iz mora.