MONSTRUMI KOJI SU SLAVILI NAKON ŠTO SU UBILI DJEVOJKU PRVI PUT STALI PRED KAMERE: ‘Ni sam ne znam otkud mi hrabrosti…’

Muriz Brkić i Avdija Selimović osuđeni su prije dvije godine svaki po 40 godina zatvora zbog okrutnog ubojstva Arnele Đogić (24). Jezivo ubojstvo dogodilo se u veljači 2016. kada su Brkić i Selimović izboli Arnelu (24) te su njeno tijelo s litice bacili u rijeku. Tijelo je pronađeno u Ćudanskim Krševima u rijeci Stupčanici u Bosni i Hercegovini.

Prvi put otkako su okrutnim zločinom šokirali regiju ubojice su stale pred kameru, a njihove ispovijesti bit će emitirane u nedjelju u 20 sati u emisiji “Slučajevi X” na Hayat TV-u.

Ipak, u traileru za emisiju može se čuti nekoliko izjava Muriza Brkića. “Kako si mogao djevojku koju nisi poznavao, koja ti ništa nije uradila, kako si je mogao ubiti?”, upitao je novinar Hayat TV-a.

“Što da vam kažem. Teško mi je to pričati, teško mi je to objasniti… To je moja najveća greška u životu”, rekao je Brkić koji nije mogao objasniti zašto je to napravio.

“Ne znam ni ja odakle mi hrabrost”, promrmljao je ubojica.

Podsjetimo, Arnela je bila bivša djevojka Avdije Selimovića s kojim je kobne noći razgovarala u njegovom vozilu nakon čega su krenuli prema Avdijinoj kući.

U blizini kuće dočekao ih je Brkić koji je uletio u automobil i počeo daviti djevojku te ju nakon toga izbo nožem. Nakon što su bacili tijelo, monstrumi su otišli u jedan kafić u Olovu gdje su slavili do dugo u noć.