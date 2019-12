MONSTRUM ZATUKAO SVOJU ŽENU TE UTOPIO, UDAVIO I ZAKOPAO ČETVERO DJECE: ‘Stalno je zanovijetala, bockala me i provocirala’

Tijelo nesretne žene otkriveno je u njegovu kombiju još 18. rujna, a nakon što je uhićen, Michael Jones Jr. odveo je policiju do mjesta u šumi gdje je zakopao svoje četvero djece u dobi između jedne i 10 godina

Muškarac iz Summerfielda na Floridi optužen je za peterostruko ubojstvo svoje obitelji. On je, naime, bejzbolskom palicom do smrti umlatio svoju suprugu, a četvero djece je zadavio ili utopio, a potom i zakopao u šumi. Michael Jones Jr. je priznao policiji da je ubojstva učinio jer je njegova 32-godišnja supruga Casei “stalno zanovijetala, bockala ga i provocirala” zbog čega je popustio pod pritiskom.

Njen raspadajući leš pronašli su policajci još 18. rujna u Jonesovu kombiju koji je sudjelovao u prometnoj nesreći. Policajce je privukao nesnosan smrad koji se širio iz kombija. Jones je kasnije, priznao još četiri ubojstva te odveo istražitelje u šumu u blizini okruga Charlton te im pokazao gdje je zakopao svoje četvero djece; jednogodišnju Aiyanu, dvogodišnjeg Mercallija Jonesa, petogodišnjeg Prestona i 10-godišnjeg Camerona Bowersa, piše Daily Mail.

Laknulo mu što je u zatvoru

Policija je obznanila kako je nestanak svih pet članova obitelji bio prijavljen te su naveli kako je 38-godišnjak držao truplo svoje supruge u kombiju i do šest tjedana. Iako je motiv ubojstva i dalje nejasan, tijekom ispitivanja u zatvoru je priznao kako mu je “laknulo što je ovdje.”

Tužiteljstvo okruga Marion objavilo je i nove, šokantne snimke Jonesova ispitivanja te pretresa njegove kuće u kojoj su policajci naišli na jednaki smrad kao i u kombiju. Iz snimki se razaznaje kako je Jones imao problema u braku koji su se počeli gomilati nakon što je Casei posumnjala da je vara.

“Jednostavno je postalo još gore. Sve te sitnice cijelo vrijeme s njom. Došla bi do mene i počeli bi se svađati, no to nikad nije prešlo u fizički napad”, priznao je Jones istražiteljima te opisao situaciju kada je zbog stresa odlučio spavati na podu svoje kuće: “Ležao sam na trbuhu na podu i ona je došla sa svojim mobitelom i uperila svjetiljku ravno u moje lice. Jednostavno nije prestajala, činila bi to po nekoliko sati.”

‘Uz nju dolazi puno drame’

Na kraju je priznao kako je zbog stresa – “puknuo”: “Samo se nakupljalo, nakupljalo i nakupljalo. Bilo mi je dosta svega i prije nego što sam to mogao znati.”

Policija je objavila i glasovnu poruku Jonesove bivše supruge i majke dvoje njegove djece, Sarah, koja je objasnila kako dugo nije vidjela Casei.

“Njegov posjet s djecom je zaista bio brz, tako da samo mogu potvrditi da sam vidjela Michaela, ali prošlo je dosta vremena otkako sam zadnji put vidjela Casei. Uz nju dolazi i jako puno drame, tako da bih bila jako iznenađena da ovo nije samo nekakav štos, ako mogu tako reći”, rekla je Jonesova prva supruga.