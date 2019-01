MONSTRUM (70) KOJI JE UBIO DJEVOJKU KISELINOM RODITELJIMA POSLAO JEZIVO PISMO IZ ZATVORA: ‘Sanjam Draganu, oživjet ću je!’

Čedomir Đurić (70) koji je zbog ubojstva 18-godišnje učenice četvrtog razreda Ekonomske škole osuđen na 40 godina zatvora, napisao je jezivo pismo njenom očuhu i majci iz zatvora

70-godišnji Čedomir Đurić koji je zbog ubojstva 18-godišnje Dragane Ćirić, učenice četvrtog razreda Ekonomske škole, 2015. godine osuđen na 40 godina zatvora, napisao je jezivo pismo njenom očuhu i majci iz zatvora u Padinskoj skeli, piše Kurir.

Nesretna djevojka umrla je u teškim mukama. Đurić ju je brutalno prebio u automobilu, davio je i mučio, sipao joj solnu kiselinu u usta te unakaženo tijelo bacio u jezero. Draganino je lice bilo izobličeno i bez nosa.

Patološki zaljubljen i ljubomoran

Đurić je uhićen dva dana nakon prijave njezina nestanka. Na saslušanju je priznao ubojstvo djevojke, a kao razlog je naveo patološku zaljubljenost u nju te ljubomoru zbog toga što je imala novog dečka. Osuđen je na 40 godina zatvora i kaznu služi u Padinskoj skeli.

U pismu, Đurić se nije pokajao zbog stravičnog zločina, ali je napisao kako često sanja pokojnu Draganu s njezinim sinom, okrivljuje za smrt njezine roditelje te piše kako će je oživjeti i snimiti film o njoj kada uskoro izađe iz zatvora

Šokirani roditelji

“Ne mogu opisati šok koji smo doživjeli kad nam je iz Padinske skele stiglo pismo. Monstrum nije pisao da se kaje što je brutalno ubio naše dijete, već piše gadosti. Piše nam da je sanja kako je nasmijana… Da ima dijete i da s njim bere jabuke. Ne priznaje da ju je ubio, već kaže da se sama otrovala zbog majke. Šta mislite kako je nama… S druge strane, on piše pisma kao da je u vojsku otišao, a ne u zatvor. Stariji sam čovjek i znam kako je bilo prije četiri-pet desetljeća, osuđenik i za manje brutalna djela bio je potpuno izoliran od svijeta”, rekao je Dragiša Ćirić, ogorčeni očuh ubijene Dragane.

Često sanja Draganu

“Ovo pišem jer mi netko naredio, a to je moja suza iz oka, moja Dragana. Da, često je u mojim snovima, priča… priča, smije se. Sa sinom bere jabuke, on ima oko pet godina, ljepota od djeteta. Želi auto, onaj na kojem se obučila voziti. Kažem joj gdje sam, ona plače, srce me boli kad joj vidim suze. Ne voli vas. Sa mnom je vidjela Staru planinu, Golubački grad i Srebrno jezero. Otrovala se zbog majke, duga je to priča. Prenio sam njene riječi”, napisao je na početku pisma Đurić.

Snimit će film o njezinoj sudbini

Kako piše Kurir, u nastavku pisma osvrnuo se na naknadu štete koju isplaćuje roditeljima Dragane.

“Dobivate novce, a ja ću dokazati da je nisam ubio… za godinu, dvije. A šta ćete kad bude trebalo da mi vratite novce, i to sa kamatom, da li vam mozak radi? Ja ću mom djetetu podići znamenitost što ga nema u Salašu, ja ću oživjeti moju Draganu. Snimit ću film o njenoj tragičnoj sudbini. Govorila mi je da neće rađati djecu sa pijanicom. Vi ste krivi, majka najviše…”, napisao je Đurić te naveo da mu Dragana daje snagu da izdrži do slobode.