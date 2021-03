MODERNA JE POČELA TESTIRATI CJEPIVO NA DJECI I BEBAMA: Pratit će ih 12 mjeseci nakon što prime drugu dozu

Stručnjaci će pratiti djecu 12 mjeseci nakon primanja druge doze kako bi utvrdili razliku između djelotvornosti cjepiva i placeba te mogućih nuspojava

Američka farmaceutska tvrtka Moderna priopćila je kako je počela testirati cjepivo protiv covida-19 na djeci. Kliničko testiranje naziva KidCOVE obuhvatit će približno 6750 djece u SAD-u i Kanadi u dobi između 6 mjeseci i 11 godina, piše CNN.

Testiranje je podijeljeno u dva dijela. U prvom će se na djeci ispitati različite doze cjepiva. Djeca u dobi od 6 mjeseci do 1 godine primit će dvije doze cjepiva (od 25 do 50 mikrograma) u razmaku od oko 28 dana, a ona od 2 do 11 godina dobit će dvije doze u istom periodu, ali od 50 do 100 mikrograma.

Pratit će djecu 12 mjeseci nakon druge doze

Podaci iz prvog dijela testiranja koristit će se za određivanje doze u drugom dijelu u kojem će biti i kontrolna skupina djece koja će primiti placebo. Stručnjaci će pratiti djecu 12 mjeseci nakon primanja druge doze kako bi utvrdili razliku između djelotvornosti cjepiva i placeba te mogućih nuspojava.

“Ova pedijatrijska studija pomoći će nam procijeniti potencijalnu sigurnost i imunogenost našeg kandidata za cjepivo protiv covida-19 u populaciji mlađe dobi”, rekao je izvršni direktor Moderne Stephane Bancel.

