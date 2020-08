MOĆNI URAGAN OBRUŠIO SE NA AMERIKU, METEOROLOZI UPOZORAVAJU: ‘Vodeni zid mogao bi prodrijeti 65 kilometara u unutrašnjost’

Uragan Laura pogodio je jugozapad Louisiane te se primiče srcu američke naftne industrije, prisiljavajući naftna postrojenja i rafinerije da zaustave proizvodnju

Uragan Laura približio se obali rano danas u jugozapadnoj Louisiani, kao jedna od najsnažnijih oluja koja je pogodila tu američku saveznu državu, dok meteorolozi upozoravaju da bi mogla pogurati masivni vodeni zid 65 kilometara od mora prema unutrašnjosti.

Laura je došla do obale nešto prije 1 ujutro kao oluja 4. kategorije, s udarima vjetra 240 km/h, u malom gradu Cameronu u Louisiani, rekao je Nacionalni centar za uragane (NHC).

Oslabila na 2. kategorija

Brzo je oslabila na 2. kategoriju u četvrtak ujutro s vjetrovima koji su dosezali 168 km/h, dok se kretala prema sjeveru udarajući jugozapad Louisiane, močvarnu regiju osobito sklonu olujama i poplavama.

Osim što prijeti životu, oluja se primiče prema srcu američke naftne industrije, prisiljavajući naftna postrojenja i rafinerije da zaustave proizvodnju. Vjetrovi uzrokovani Laurom puhali su kroz Lake Charles u Louisiani cijelu noć, skidajući krovove sa zgrada i razbijajući stakla na prozorima, što su prikazali videi na Twitteru.

First light reveals damage left behind by Hurricane Laura https://t.co/61q2F4SMxt — Kathy Woodson (@crazy4dmb) August 27, 2020

“Ovo je jedna od najsnažnijih oluja koja je pogodila ovaj dio obale”, rekao je David Roth, meteorolog Nacionalnog centra za uragane. “Žao nam je što udari oluje idu tako daleko u unutrašnjost, jer je zapravo sve močvara sjeverno do autoceste 10. Nema što zaustaviti vodu.

Srušena stabla blokiraju ceste

Dužnosnici diljem teško pogođenog područja rekli su da će proći nekoliko sati prije nego što budu u mogućnosti započeti s potragom i spasilačkom misijom. Srušena stabla koja blokiraju ceste najveći su neposredni izazov za spasioce.

“Katastrofalni udari oluje, ekstremni vjetrovi i poplave i dalje traju u dijelovima Louisijane”, rekao je NHC rano u četvrtak.

Zid vode

Oko 620 tisuća ljudi dobilo je obaveznu naredbu za evakuacijom u Louisiani i Teksasu.

“Za mnoge je teško pomisliti da će val vode koji će doći do obale biti visok preko dva kata, no to je ono što će se dogoditi”, rekao je Benjamin Schott, meteorolog Nacionalnog prognostičkog servisa na konferenciji za medije u utorak. Veći dio župe Cameron u Louisiani bit će pod vodom u nekom trenutku, dodao je Schott.

Laura bi također mogla stvoriti tornade nad Louisianom, Arkansasom i zapadnim Mississippijem te se očekuje da će proizvesti 15 do 30 cm kiše diljem regije, rečeno je iz NHC-a.

