MOBITEL MU JAVIO DA JE NETKO U NJEGOVOM STANU: Kada je vidio što se točno događa, protrnuo je…

Dobio je upozorenje kako su detektirani pokreti, a ono što je vidio ga je sledilo

Oliver Wallace pio je pivo u londonskom pubu. Kao i mnogo puta prije, stiglo mu je upozorenje od kućnog sigurnosnog sustava da su detektirani pokreti u sobi njegovog sina. Inače ih je ignorira no sada sada je ipak pogledao. Ono što je vidio ga je sledilo.

“Užasnuo sam se, Odmah sam nazvao policiju i rekao im da je provala u tijeku te im opisao detalje”, prisjeća se i nastavlja: “Vidio sam osobu kako ulazi u sobu. Prvo mi to nije imalo smisla. Nekoliko sekundi jednostavno ne razumijete u što gledate. To je vaša kuća i tamo je žena koja puže u sobu” kazao je šokirani Oliver.

U to vrijeme oko 19:45, njegov dvogodišnji sin Sam je inače u tom krevetiću, no to jutro ga je majka povela sa sobom u Floridu. “Msilim da je prošla godina dana otkada smo zadnji put oboje bili van kuće u to vrijeme, osim kad smo na godišnjem” ističe za Daily Mail.

Ukrali nakit poginule punice

U kući se nalazilo dvoje provalnika koji su ukrali nakit koji je pripadao majci njegove supruge koja je 2011. godine poginula u prometnoj nesreći.. “Sve što želiš je zaštititi svoju obitelj, a sada se osjećaš kao da si podbacio jer ne samo da je netko ušao u kuću nego je ušao i u sobu tvoje bebe” očajan je.

Incident se dogodio 7. studenog oko 19.45 sati u četvrti Warlingham i Policija traži bilo kakve informacije o provalnicima.