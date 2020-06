‘MOBITEL JE ZAZVONIO, REKLI SU DA MORAM HITNO NA TESTIRANJE JER SAM BIO KOD TRŽNICE’: Grad stavio u karantenu čak 21 milijun ljudi

Najveća tržnica u Pekingu postala je novo žarište epidemije, a svatko tko joj se približio u zadnjih 20 dana, mora u izolaciju. Kina je ovoga puta otvoreno počela pratiti ljude kako bi suzbila epidemiju. Testirat će čak 355.000 ljudi

Kina je izviijestila u utorak o 40 novih slučajeva koronavirusa dok Peking uvodi stroge mjere kako bi suzbio novi val covida-19 koji je krenuo s najveće tržnice u gradu. Prvi slučaj zabilježen je prošli tjedan, a do sada je u Pekingu potvrđeno 158 slučajeva zaraze – od toga je u srijedu bilo 31, a u četvrtak 21 novozaraženi.

“Prate se kontakti kako bi se locirali svi mogući slučajevi što je brže moguće, uz pojačano testiranje i ostale mjere prevencije i kontrole“, rekao je Hu Heijan iz zdravstvenog sustava, a Zhang Ge iz gradskih vlasti istaknuo je kako će svatko tko je bio u blizini tržnice Xinfad i njihovi bliski kontakti morati provesti 14 dana u izolaciji te će biti dvaput testirani, prenosi Daily Mail.

Uz to što su ukinuti letovi iz Pekinga te 21 milijun ljudi u gradu i okolici stavljeno pod karantenu, Kina je ovoga puta otvoreno počela pratiti ljude kako bi suzbila epidemiju.

„Nazvao me dužnosnik i rekao da se što prije moram pojaviti pred ulazom na obližnji stadion odakle će me prevesti na mjesto na kojem testiraju za zarazu koronavirusom. Rekao mi je da je netko s mojim brojem mobitela bio u blizini tržnice, Možda su me pratili preko mog mobitela“, rekao je Mark Schiefelbein, reporter za AP.

„Gradski dužnosnik je rekao da je 355.000 ljudi određeno za testiranje analizom velikih podataka, ali nije ništa detaljnije objasnio“, ističe novinar.