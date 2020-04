MNOGE EUROPSKE ZEMLJE UBLAŽAVAJU MJERE: Neke otvaraju vrtiće i škole, a neke samo dopuštaju djeci da se prošeću

Španjolska vlada u utorak je, nakon vala kritika svih političkih stranaka, dopustila djeci, koja su bila potpuno zatvorena u kućama od sredine ožujka, da se ‘idu prošetati’ od nedjelje

Slovačka, Nizozemska, Španjolska u utorak su najavile postupno ublažavanje ograničenja nametnutih radi suzbijanja epidemije u čemu su se pridružile drugim europskim državama, a Irska je produljila zabranu okupljanja do kraja kolovoza. Slovački premijer Igor Matovič objavio je da će se mjere u toj državi ukidati u četiri faze.

“Sutra nas čeka veliki dan”, rekao je o danu kad će se otvoriti manji dućani kao i većina pružatelja usluga, s prodavaonicama veličine do 300 metara kvadratnih, piše agencija dpa.

Slovačka popušta, Irska produžava mjere

Poslovnice gdje su ljudi u bližem kontaktu, poput frizerskih i salona ljepote, u Slovačkoj će se otvoriti tek u drugoj fazi, kao i taxi službe, crkve i obredi vjenčanja. U trećoj fazi, dva tjedna kasnije, otvorit će se muzeji i veće trgovine (do 1000 metara kvadratnih) te vanjske terase kafića i restorana. Škole, vrtići, trgovački centri, bazeni, sportske dvorane, kina i kazališta otvorit će se tek u četvrtoj fazi, dodaje dpa. Prema podacima sveučilišta Johns Hopkins, u Slovačkoj je potvrđeno 1.119 slučajeva zaraze, s 14 smrtnih ishoda.

Irska vlada je u utorak objavila zabranu okupljanja više od 5.000 ljudi do kraja kolovoza kako bi spriječila širenje covida-19 koji je usmrtio 730, a zarazio više od 16.000 ljudi u toj zemlji. Pošto je objavila zatvaranje škola 12. ožujka, Irska je naredila kućnu izolaciju stanovništvu 27. ožujka i produljila je do 5. svibnja. Dopušta se odlazak na posao, kupnja hrane, odlazak liječniku, obavljanje poljoprivrednih radova, no sva javna ili privatna okupljanja su zabranjena, piše agencija France presse.

U petak navečer, voditelj medicinskih službi Tony Holohan ocijenio je da je Irska uspjela “izravnati krivulju” zaraza. Zabrinutost ostaje zbog velikog broja smrtnosti u domovima za starije i nemoćne. Oko 60 posto osoba umrli od koronavirusa su štićenici umirovljeničkih domova.

NJEMAČKA UBLAŽAVA MJERE PROTIV KORONAVIRUSA: Otvaraju se manje trgovine, autosaloni, knjžare…; ove upute vlasnici moraju slijediti

Ohrabrujuće usporavanje širenja virusa u Nizozemskoj

Nizozemska je u utorak produžila zabranu većih okupljanja, što uključuje sportska događanja i glazbene festivale, do 1. rujna, kako bi spriječila ponovno širenje koronavirusa, rekao je premijer Mark Rutte. Nizozemski premijer je u isto vrijeme rekao da je zabilježeno „ohrabrujuće“ usporavanje širenja virusa koji će omogućiti da se osnovne škole i vrtići djelomično otvore 11. svibnja. Rutte je naglasio da se restriktivne mjere ukidaju postupno kako bi se spriječio novi val zaraze koronavirusom.

“Bolje je da smo sada oprezni nego da kasnije žalimo”, kazao je.

Broj potvrđenih slučajeva zaraze u posljednja 24 sata u Nizozemskoj je narastao za 729, na sveukupno 34.134, objavile su vlasti u utorak. Sveukupno je preminulo 3916 ljudi, od kojih 165 u posljednja 24 sata.

Restorani i kafići u Nizozemskoj će ostati zatvoreni još najmanje tri tjedna, do 19. svibnja. Trgovine nisu zatvorene, no moraju poštivati sigurnosne mjere.

UBLAŽAVAJU SE MJERE U JUŽNOJ KOREJI: Ljudi se vraćaju na posao, nastale gužve u shopping centrima i parkovima

Španjolska dopušta djeci da se ‘idu prošetati’

Španjolska vlada u utorak je, nakon vala kritika svih političkih stranaka, dopustila djeci, koja su bila potpuno zatvorena u kućama od sredine ožujka, da se “idu prošetati” od nedjelje.

U Španjolskoj, trećoj državi u svijetu koja ima najveći broj žrtava koronavirusa ankon Sjedinjenih Država i Italije, mjere ostanka u kući na snazi su od 14. ožujka i očekuje se da će u srijedu biti produljene do 9. svibnja. Odrasli mogu izlaziti na posao, kupiti hranu ili lijekove ili otići liječniku, odnosno bro prošetati psa.

Zadnjih dana pozivi da se djeci dopusti izlazak postali su sve glasniji uz upozorenje da je zatvorenost u kuće štetna za zdravlje ili psihu djece.

POPUŠTANJE TEK U SVIBNJU? Talijanska vlada produžuje mjere protiv širenja Covida-19

Austrija otvara ugostiteljske objekte i frizerske salone

Ranije u utorak je dodatno ublažavanje mjera najavila i Austrija koja će to činiti od sredine svibnja, kad je planirano ukidanje zabrane rada za ugostiteljske objekte, a od početka mjeseca i za ostale uslužne djelatnosti poput frizera.

“Mi idemo ovim putem zbog toga što je Austrija bila posebno disciplinirana i zato što se situacija kod nas povoljnije razvijala nego u drugim zemljama”, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz.

Ugostiteljski objekti bi od sredine svibnja ponovno u svojim prostorima smjeli primati goste, uz obvezne mjere poput zaštitnih maski za osoblje, gornju granicu broja gostiju te dovoljan razmak između stolova. Restorani ne bi smjeli biti otvoreni nakon 23 sata. Prema danas predstavljenim planovima, od sredine svibnja bi se smjeli održavati i vjerski obredi.

Već od početka svibnja se dopušta ponovno otvaranje uslužnih djelatnosti poput frizera, ali i svih ostalih trgovina kojima još nije dopušten rad. Izuzetak su uslužne djelatnosti u sektoru turizma i slobodnih aktivnosti. Od 15. svibnja bi se i učenici trebali postupno vraćati u škole. Nastava za maturante bi trebala započeti još prije, 4. svibnja.

MERKEL KRITIZIRALA RASPRAVE O POPUŠTANJU MJERA I DODALA: ‘Malo će se ljudi držati socijalne distance, sve bi moglo pasti u vodu’

Italija do kraja tjedna ublažava neke mjere

Talijanski premijer Giuseppe Conte najavio je u utorak da će “do kraja tjedna” predstaviti mjere ublaženja ograničenja radi pokretanja gospodarstva i postupnog izlaska iz krize koronavirusa.

Vlada u Rimu pokušava izbjeći izbijanje novog vala zaraze virusom koja je odnijela više od 24.000 osoba u Italiji i poštedjeti gospodarstvo dodatnih šteta.

Conte je u svojoj poruci izložio poteškoće povezane s 2. fazom pokretanja zemlje i precizirao da će pojedinosti izložiti sugrađanima do kraja ovog tjedna.

BRITANSKA OPORBA TRAŽI HITAN PLAN POPUŠTANJA MJERA: ‘Narodu treba svjetlo na kraju tunela’

Crnogorci mogu biti vani do 23, Srbija skraćuje policijski sat

Crna Gora bilježi pad novozaraženih i rast broja oporavljenih, a vlada u Podgorici u utorak je ublažila ograničenja dopustivši građanima boravak izvan kuće do 23 sati, a trgovinama rad do 22 sata.Također, ublažavanjem mjera dopuštena je rekreacija na javnim površinama, ali uz obavezno držanje distance i poštovanje svih ostalih mjera prevencije.

U Srbiji se od utorka primjenjuju djelomice ublažene mjere pripisane vladinim uredbama tijekom izvanrednog stanja. Među tim mjerama je skraćivanje općeg policijskog sata od 17 do pet ujutro na 18 do pet sati, te dozvola osobama starijim od 65 godina da mogu triput tjedno prošetati po pol sata najdalje 600 metara od mjesta prebivališta u vrijeme policijskog sata, i to od vremenu od 18 do sat poslije ponoći.

Razloge za ublažavanje mjera, koje podrazumijevaju otvaranje zelenih tržnica, te odobrenje pojedinim obrtnicima da mogu nastaviti s radom, epidemiolozi i stručnjaci iz kriznog stožera objašnjavaju rastom broja izliječenih i padom prijema novih pacijenata u bolnice.

ŠEFICA WHO-A U HRVATSKOJ OTKRILA UVJETE ZA UBLAŽAVANJE RESTRIKCIJA: ‘Cijela ova situacija s pandemijom je kao igra šaha’

U Sloveniji veće otvaranje nakon 1. svibnja

Slovenski premijer Janez Janša najavio je u utorak mogućnost otvaranja gospodarstva i obnovu društvenog života za dva tjedna uz uvjet nastavka pada epidemije i uspostave mehanizma za nadzor kretanja osoba u karanteni, odnosno samoizolaciji.

“Na prijelomnici smo jer smo epidemiju većinom obuzdali iako je virus još među nama i broj mrtvih na žalost raste. No. dosadašnji uspjesi nam omogućuju postupno olakšavanje nekih restrikcija”, naveo je Janša u svojoj video-poruci koju je objavila njegova vlada.

Otvaranje nekih dijelova gospodarstva i druge smanjene restrikcije početkom ovog tjedna predstavljaju razuman rizik, a ako se pokaže da se epidemija i dalje kontrolira ukidanje restriktivnih mjera moglo bi slijediti za dva tjedna. Razmjere ponovnog otvaranja gospodarskog i društvenog života u Sloveniji Janša je najavio nakon analize kroz “10 do 14 dana”.

Temelj za takvu odluku bit će serološka testiranje na nacionalnoj razini ovaj tjedan, ali i odluka o tome kako kontrolirati osobe u samoizolaciji, kako epidemije opet ne bi zauzela maha.

Iduće ublažavanje ograničenja treba očekivati “nakon prvosvibanjskih blagdana”, pod uvjetom da rezultati testiranja na Covid-19 na nacionalnom uzorku početi u ponedjeljak budu pozitivni, poručio je Janša.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.