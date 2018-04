Nakon što je zabunom umjesto fiziološke otopine dobila tekućinu za balzamiranje, mlada je žena pala u komu i preminula.

Žena u Rusiji umrla je nakon što su joj doktori navodno pogreškom dali intravenski drip koji je sadržavao otopinu formaldehida umjesto fiziološke otopine, piše Live Science.

Vjerojatno, ali ne i nužno smrtonosan

Formaldehid se ponekad koristi u sklopu postupka balzamiranja kako bi se očuvala mrtva tijela, no što se dogodi ako se kamikalija ubrizga u pacijenta dok je ovaj još uvijek živ. I li je moguće preživjeti takvu nesreću?

Navodno je pacijentica, 27-godišnja Ekatarina Fedjaeva, bila na rutinskoj operaciji kada su doktori pogreškom stavili formalin, otopinu koja sadrži formaldehid, u njenu IV vrećicu. Žena je iskusila bol i grčeve prije no što je pala u komu. Kasnije je umrla, a sprovod joj je bio 7.4. No nije bilo moguće potvrditi priču.



Slučajevi ljudi kojma je slučajno ubrizgan formaldehid dostas su rijetki, kaže dr. Christopher Hoyte, toksikolog u bolnici Sveučilišta u Koloradu, koji nije sudjelovao u slučaju Fedjaeve. No liječnici znaju da formaldehid može prouzročiti brojne štetne posljedice u tijelu živih ljudi. U slučaju da bude ubrizgan u osobu, formaldehid može prouzročiti prsnuće crvenih krvnih stanica, kao i dovesti do stanja po imenu acidoza, kada osoba ima previše kiseline u krvi, rekao je Hoyte. To se događa jer je jedan od nusproizvoda formaldehida mravlja kiselina. Acidoza može prouzročiti brojne zdravstvene probleme, uključujući disfunkciju organa jer normalni procesi organizma ne mogu pravilno raditi kada ima previše kiseline uokolo.

Poremetio bi funkcioniranje gotovo svakog organa

Formaldehid u tijelu “jako je opasan za svo živo tkivo te bi poremetio funkcioniranje gotovo svakog organa”, rekao je dr. Lewis Nelson, predsjedatelj odjela hitne medicine Medicinske škole Rutgers u New Jerseyu. Ako se taj slučaj stvarno i dogodio, smrtni ishod “je potpuno predvidljiv”, rekao je Nelson.

No isto je tako moguće da ljudi prežive ubrizgavanje formaldehida, kaže Hoyte. Preživljavanje bi ovisilo o danoj dozi, no s obzirom da je takav događaj izuzetno rijedak, liječnici nisu sigurni kolika treba biti doza da posljedice budu fatalne. Poljski su doktori tako 2009. javili o slučaju 33-godišnjaka koji je preživio IV inekciju formaldehida, koji mu je dan pogreškom umjesto antibiotika. Čovjek je dobio 400 miligrama 4-postotne otopine formaldehida. No u drugome slučaju pacijent je preminuo nakon što je dobio 30 mililitara 37-postotne otopine formaldehida.

Bolnice obično imaju mjere kojim spriječavaju da se ovako nešto uopće i dogodi. Na primjer, medicinski profesionalci moraju provjeriti lijek kako bi bili sigurni da se radi o pravome prije no što ga primjene. Ili dvoje ljudi mora provjeriti lijek, kaže Hoyte.