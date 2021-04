MLADU POMORKU OPTUŽILI DA JE KRIVA ZA BLOKADU SUESKOG KANALA: ‘Čini mi se da sam nekom postala meta zato što sam uspješna’

Ovo nije prvi put da je odlikovana prva ženska kapetanica broda našla na prepreke i podmetanja samo zato što je žena, no ne odustaje: ‘Ako ništa, barem sam poznatija neko ikada’

Nakon što su krajem prošlog mjeseca pukle vijesti kako se kontejnerski brod Ever Given nasukao i zablokirao put ostalima, Marwa Elselehdar, prva kapetinaca broda u Egiptu ostala je zapanjena. Ne toliko zbog kolosalne nezgode, koliko zbog onoga što je slijedilo – društvenim mrežama brzo su se počeli širiti glasine kako je ona kriva

“Bila sam šokirana“, kazala je Marwa Elselehdar . U tom trenutku radila kao prva časnica na brodu Aida IV u Aleksandriji, stotinama milja dalje od Sueza. Brod na kojem je služila u vlasništvu je egipatskih pomorskih sigurnosnih agencija, a misija mu je bila dostaviti potrepštine svjetioniku na Crvenom moru, a ponekad se koristi i za obuku kadeta Arapske akademije za znanost, tehnologiju i pomorski prijevoz.

Screenshoti priloga o njenom uspjegu

Kako piše BBC, glasine su se počele širiti na temelju “screenshotova” lažnog priloga koji je navodno objavila medijska kuća Arab News, a gdje se tvrdilo da je ona uključena u incident.

No, slika je očigledno montaža – Arab News 22. ožujka zaista je objavio priču o njoj, ali ne kao o nekome tko je odgovoran za blokadu Sueza, već kao o prvoj egipatskoj zapovjednici broda. Ipak, lažna priča proširila se Facebookom i Twitterom. Štoviše, pojavili su se brojni lažni profili koji su je okrivljavali za incident s brodom Ever Given. Kako je sama rekla ova 29-godišnjakinja, ni danas ne zna tko je i zašto počeo širiti takve dezinformacije.

Posebno odobrenje za upis

„Čini mi se da sam nekome postala meta jer sam uspješna žena u ovom poslu, ili zato što sam Egipćanka, ali ne mogu ništa tvrditi sa sigurnošću „, kazala je.

Ovo nije prvi puta da se suočila s preprekama i neočekivanim izazovima samo zato što je žena. Žene čine svega dva posto pomoraca u svijetu, prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Marwa je oduvijek voljela more te se u pomorstvo uključila inspirirana bratom koji je otišao na Akademiju (AASMT). Iako je AASMT akademija koja prima isključivo muškarce, nakon pravne bitke Marwi je dopuštenje za školovanje dao tadašnji egipatski predsjednik Hosni Mubarak.

‘Teško je u takvoj situaciji sačuvati mentalno zdravlje’

Marwa je ispričala kako se već tada na svakom koraku suočavala sa seksizmom. „Na brodu su uglavnom bili stariji muškarci različitih mentaliteta. Bilo je jako teško pronaći nekoga s kime možeš normalno razgovarati. Izazovno je proći tako nešto potpuno sama i sačuvati mentalno zdravlje. Ljudi u našem društvu generalno i dalje ne prihvaćaju pomisao da žene rade na brodu mjesecima, daleko od svojih obitelji. Ali kada radiš nešto što voliš nije ti važno da drugi to odobravaju“, iskreno će.

Nakon diplome, Marwa je napredovala do čina prvog časnika, a na tom je mjestu imala priliku i zapovijedati brodom Aida IV, prvom koji je 2015. zaplovio netom proširenim Sueskim kanalom. U to vrijeme bila je najmlađa, ali i jedina žena koja je s tim činom zaplovila Kanalom. Godine 2017. odlikovao ju je predsjednik Abdel Fattah El-Sisi.

Tračevi su je pogodili

Kaže kako su je tračevi pogodili i počela se bojati za posao.

“Lažni članak pisan je na engleskom te se vrlo brzo proširio svijetom. Trudila sam se negirati sve optužbe jer su uistinu utjecale na koju reputaciju i sve ono što sam radila da bih došla do ove pozicije. Neki su komentari na članak bili izuzetno negativni. No, bilo je i onih koji su stali u moju obranu. Odlučila sam se fokusirati na njih i pretvoriti svoju ljutnju u zahvalnost onima koji su me podržavali“, rekla je.

Kroz smijeh dodaje kako je, ako ništa, postala popularnija nego ikad ranije.

Idućeg mjeseca ide na završni ispit kako bi postigla i čin, a ne samo poziciju kapetanice te se nada da će njezin trud biti uzor drugim ženama u ovom poslu.

“Žene, borite se za ono što volite raditi i nemojte dopustiti negativnostima koje dopiru da utječu na vas“, poručila je ženama u pomorstvu.