MLADIĆ (19) SAM SEBI ODSJEKAO RUKU I NOGU, OČAJNA MAJKA: ‘Nije ni pisnuo… Ne vjerujem da će ga spasiti, izgubit ću najmlađe dijete’

Bosanskohercegovačka javnost šokirana je jezivim slučajem koji se u srijedu dogodio u Brankovićima kod Žepča, kada je 19-godišnji Ivan Slišković sjekirom odsjekao sebi ruku i nogu, nakon čega je hitno prevezen u sarajevsku bolnicu, gdje mu se ljekari bore za život.

Što je prethodilo stravičnom događaju ispričala je njegova majka Ruža ističući ako joj se sin od utorka počeo čudno ponašati, da je pričao nepovezano te da je zbog toga brinula.

“Imao je čudne misli… To se dešavalo na momente. Čak je i on sam govorio da se čudno ponaša”, priča kroz suze nesretna žena dodajući kako mu je teško padalo što su se njegova braća uspjela zaposliti, a on nije. Završio je za bravara, odradio praksu u jednoj žepačkoj firmi i od tada ništa.



“Stalno mi je govorio da njega nitko neće i da ne može raditi. No, nikad nisam mogla ni pomisliti da će učiniti sebi ovakvo nešto”, priča Ruža priznajući da obitelj teško živi.

Kobni dan

Kobnoga dana Ivan joj je rekao da si ide na tavan odrezati slanime te je pritom ponio sjekiru. Kako je išao i prije, njoj nije bilo ništa sumnjivo. Budući da se nije vraćao, poslala je drugog sina za njim, a mladić je zatekao krvavi prizor – Ivana kako sjedi u lokvi krvi.

“Kad sam vidjela šta je sebi učinio, nije mi bilo dobro. On je sebi sjekirom odsjekao ruku i nogu. Udario se u predjelu ispod koljena i kod članka, a potom na ruci kod lakta i kod šake. Užas… Odsjekao je sebi nogu i ruku a da nije ni pisnuo”, priča kroz suze Ruža dodajući da se boji kako je problem u genetici jer su i Ivanov otac i njegova obitelj imali psihičkih problema. Pritom dodaje kako je dan ranije jednako ozlijedio i psa i mačku, ali da su to pripisali njegovom rastrojenom stanju.

‘Daj, Bože, da mi se kući vrati živ!’

Dok liječnici u sarajevskoj bolnici strahuju od infekcija pri ponovnom spajanju dijelova tijela i bore se mladiću za život majka strahuje od najgoreg: “Daj, Bože, da mi se kući vrati živ! Ne vjerujem da će ga uspjeti spasiti, izgubit ću svoje najmlađe dijete”.

Neuropsihijatar Omer Ćemalović tvrdi da su halucinacije nesretnog mladića morale biti jakog intenziteta čim je sebi brutalno naudio. “Mogao je misliti da je ta noga zmija ili bilo koja druga životinja. On je svoje dijelove tijela doživio kao nešto nadnaravno. To je sve posljedica strahovitih halucinacija”, rekao je Ćemalović ističući kako se trebalo reagirati i prije jer je mladić očito bolovao.

“To su bolovi najjačeg intenziteta, koje normalan čovjek ne može podnijeti. Očito je riječ o posebnoj psihi. Najvažnije je sada spasiti mladićev život pa tek onda razmatrati mogućnost da se spase ekstremiteti i vrate u funkciju. Jer, to su duge operacije, koje znaju potrajati i po 10, 12 sati”, prokomentirao je za Dnevni avaz ortoped Šukrija Đozić.