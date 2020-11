MLADI ZANEMARUJU SIMPTOME I ZAVRŠAVAJU NA RESPIRATORU: Tamo im počinju otkazivati organi: ‘Ni slava, ni novac, ni moć ne znače ništa!’

‘Ima dosta mladih koji su zanemarivali svoje simptome s visokom temperaturom i onda su zbog pogoršanja završili na mehaničkoj ventilaciji’

Anesteziologinja ass. dr Marija Milenković, koordinatorica covid bolnice Bežanijska kosa u Beogradu, komentirala je situaciju s koronavirusom u Srbiji. “U trećem valu su najozbiljnije kliničke slike, vrlo brzo se razvijaju upale pluća i vrlo su brza pogoršanja. Kad nam pacijent dođe s pneumonijom u zakašnjelom stadiju, sve je bliže mehaničkoj ventilaciji. Na respiratorima su nam listom mlađi ljudi, koji su bili zdravi prije korone. Svi kapaciteti su nam popunjeni, imamo oko 300 pacijenata i doslovno se čeka da se neko otpusti da bismo mogli primiti nove ljude”, rekla je Milenković u intervjuu za Kurir.

Na pitanje kakva je starosna struktura pacijenata na respiratoru, keže da uopće nema starije populacije. “Uglavnom su to pacijenti starosti od 45 do 65 godina. Naravno, ima i poneki baš star pacijent, ali to su uglavnom oni koji su tu došli iz bolnice, poslije neke operacije, gdje im je i otkrivena korona. Ali ima dosta mladih koji su zanemarivali svoje simptome s visokom temperaturom i onda su zbog pogoršanja završili na mehaničkoj ventilaciji. Kada već dođu u zakašnjelom stadiju pneumonije, nema im puno pomoći. Uvijek je potreban neki vid mehaničke ventilacije, neinvanzivne ili invazivne. Trenutno najmlađi pacijent koji nam je na respiratoru ima oko 40 godina, a najstariji nam je od 86”, rekla je.

Otkazivanje organa na respiratoru

Milenković dodaje da onda ide progresija bolesti na druge organe. “Sve češće je to udruženo sa srčanim tegobama, dolazi do različitih oblika srčanog popuštanja, na što su, poslije ovoliko iskustva, kardiolozi već navikli. Tu su i tegobe povezane s gastrointestinalnim traktom, živčanim sustavom… Kad imate proljev, povraćanje, glavobolje, to su već simptomi od drugih organa, a otežano disanje je od pluća.”

Na respiratoru kreće i otkazivanje organa. “Respirator je mašina koja pomaže, ali tu morate biti uspavani. I onda polako počinje multiorganska disfunkcija, počinju otkazivati i drugi organi. Otkazuju bubrezi, pacijent završava na dijalizi i, općenito, umanjena je sposobnost cijelog organizma da se bori i reagira”, upozorava Milenković.

Teže kliničke slike

Upitana ima li sada više smrtnih slučajeva nego u drugom valu, kaže da kliničke slike jesu teže, ali da sada imamo puno iskustva i vrlo brzo prepoznaju pogoršanje. “Znamo što nas čeka. Doslovno idemo korak ispred bolesti, bar je tako na Bežanijskoj kosi. Osim u slučajevima gdje pacijent zakasni i ne javi se na vrijeme.

To su imunološke tromboze, jer se javljaju u plućima, na mjestu gdje je upala. Ali ih ne možemo nazvati tromboze u klasičnom smislu. Budući da imamo dosta iskustva, kao prevenciju dajemo antikoagulantnu terapiju. Značilo nam je sve ovo što smo prošli s pacijentima. I nemamo veliki broj smrtnih ishoda, bar što se tiče Bežanijske kose, zato što se na vrijeme pomaže… Kad prepoznate pacijenta i stavite ga na poluintenzivnu njegu, preduhitrite nastanak komplikacija”, kaže.

Remdesivir se pokazao kao dobar

Na pitanje pomaže li lijek remdesivir, kaže da se pokazao kao jako dobar. “Daje se u prvim danima bolesti ukoliko dođe do respiratornog pogoršanja i upravo zato je vrlo bitno da se pacijenti javljaju na vrijeme. Tu je i favipiravir, prethodnik remdesivira, koji dobivaju svi koji se jave na vrijeme. Kao i remdesivir, i to je antivirusni lijek i s njim imamo dobro iskustvo”, kaže Milenković.

“Korona nam je pokazala da ni slava, ni novac, ni moć ne znače ništa! Svi smo isti. Ali i to da koliko je bitna uloga liječnika, toliko je važno i da pacijenti sami sebe ohrabruju”, poručila je na kraju Milenković za Kurir.

