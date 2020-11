MLADI NAPADAČ U BEČU PUCAO JUGOSLAVENSKOM VERZIJOM KALAŠNJIKOVA: Prije napada posjetila su ga dvojica iz Švicarske

Austrijske su vlasti utvrdile kako je teroristički napad u Beču prošlog ponedjeljka počinjen Zastavom M70, jednom od izvedenica kalašnjikova, ali i da je napadača, Kujtima Fejzulaija, posjetilo nekoliko preobraćenika na radikalni islam iz Švicarske

Austrijske su vlasti konačno otkrile čime je Kujtim Fejzulai prošloga ponedjeljka u Beču ubio četvero, a ranio još 13 ljudi. Na njih je pucao jednom od posljednjih pušaka proizvedenih u Jugoslaviji, za koju se tvrdi da je bolja i od originalnog kalašnjikova. Radi se o Zastavi M70, na ovim prostorima popularno zvanoj “Ciganka”. To oružje koristi municiju kalibra 7,62×39 milimetara, ima mogućnost ispaljivanja tromblonskih mina, ali i montiranja podcjevnog bacača 40-milimetarskih granata. Preciznost joj varira od načina upotrebe. Na zemlji je precizna do 400, a u zraku do 500 metara, pojedinačnom paljbom osobu može pogoditi na 300 metara, a rafalima na 200, piše 24sata.

Imao je posjete

Osim toga, istraga je utvrdila i nove propuste sigurnosnih službi. Naime, dvojica muškaraca koji su prošlog utorka uhićeni u švicarskom gradu Winterthuru, navodno su između 16. i 20. srpnja posjetila Fejzulaija u bečkoj džamiji Tawhid, inače mjestu na kojem su se u prošlosti u više navrata okupljali džihadisti. Taj su sastanak, navodno, promatrali austrijski organi reda, nakon što su dobili dojavu iz Njemačke.

U toj su zemlji, pak, nakon bečkog terorističkog napada pretraženi stanovi i poslovni prostori četvero osumnjičenih, od kojih su dvojica muškaraca koji su posjećivali Fejzulaija tijekom srpnja. Odmah nakon tog posjeta, 20-godišnji je napadač otišao u Slovačku kupiti municiju, a pretpostavlja se da je od tog trenutka, pa sve do prošlotjednog napada barem jednom posjetio Zürich. Sigurnosne službe su prije dva mjeseca doznale za to, ali, usprkos svim dokazima, nisu reagirale.

Mladi preobraćenici

Dvadesetčetverogodišnji Talijan rođen je i odrastao u Zürichu. Bio je strastveni nogometaš te je dogurao do juniorske selekcije GC Züricha. No, prije četiri godine se preobratio na islam te je išao u džamiju An-Nur u Winterthuru, u kojoj je propovijedao radikalni imama koji je pozivao na smrt nevjernika. U sukobu sa zakonom se mladić po prvi put našao iste godine, zbog zatočenja i premlaćivanja osobe koja je novinarima odavala insajderske informacije. Iako je tužiteljstvo za njega tražilo 32 mjeseca zatvora, sud ga je pustio na slobodu, jer je u vrijeme napada navodno bio u drugoj prostoriji džamije.

Nakon suđenja se i dalje radikalizirao. Oženio se švicarskom preobraćenicom i dobio dijete. Zajedno su otišli u Egipat učiti arapski jezik, a kasnije su svratili i do Turske, gdje su ih vlasti početkom ove godine uhitile i deportirale u Švicarsku. U međuvremenu je tužiteljstvo ponovno otvorilo postupak protiv njega.

No, informacije o 18-godišnjem mladiću porijeklom iz Albanije su šture. Poznato je samo da je islamističke propovijedi počeo gledati na internetu s 12 godina te da je redovito boravio u džamiji An-Nur. U tom je kontekstu, odvjetnik za mlade iz Winterthura već otvorio kazneni postupak prije mladićeva uhićenja. Sveučilište u Luzernu istraživalo je džihadističke mreže u Europi te ustvrdilo kako već nekoliko godina postoje bliske veze džihadista iz Winterthura i Beča, pišu švicarski mediji.

