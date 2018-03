MLADI HRVAT RANJEN U KOLUMBIJI: Napali ga razbojnici i zabili mu nož u leđa

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova na svojoj internetskoj stranici preporučuje izbjegavanje putovanja “koja nisu nužna” u određena područja Kolumbije

Nepoznati napadači ozlijedili su hladnim oružjem hrvatskog 23-godišnjeg turista na sjeveru Kolumbije no nalazi se izvan životne opasnosti, izvijestile su kolumbijske radijske postaje RCN Radio i Caracol Radio.

Hrvatski državljanin Ivan Akulov napadnut je u sjevernom gradu Cartagena de Indias gdje su ga pokušali opljačkati. Šetao je mostom blizu povijesnog centra grada kada su mu dvije osobe oduzele mobitel. Suprotstavio se napadačima nakon čega su mu zadali ubodnu ranu u leđa.

Odveden je zatim u bolnicu San José de Torices gdje mu je pružena liječnička pomoć. Nalazi se izvan životne opasnosti te se u toj bolnici oporavlja od ozljede.



„Prema prvim informacijama kojima raspolažemo, on je bio žrtva pljačke. Nije krvario puno te mu je pružena zdravstvena njega“, rekla je Adriana Meza, direktorica zdravstvenog administrativnog odjela u Cartageni.

Policija je priopćila kako istražuje slučaj i nastoji pronaći zasad nepoznate napadače. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova u Zagrebu i hrvatsko veleposlanstvo u Brazilu, koje pokriva Kolumbiju, nisu trenutno odgovorili na upit Hine o ovom slučaju.

Stranci su često mete napada

RCN Radio je na svojoj internetskoj stranici izvijestio kako ovo nije bio prvi napad na strance u tom primorskom gradu. Posljednjih dana je šest njemačkih turistkinja napadnuto u jednom hostelu na otočiću Barú, jednom od turistički najatraktivnijih dijelova grada. Hostel je nakon toga zatvoren uz obrazloženje kako nije imao potrebne mjere sigurnosti za goste.

Cartagena de Indias je primorski grad s oko milijun stanovnika na obali Karipskog mora.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova na svojoj internetskoj stranici preporučuje izbjegavanje putovanja “koja nisu nužna” u određena područja Kolumbije. „Postoji velika opasnost od terorizma ali unatoč visokim razinama kriminala, većina turističih posjeta Kolumbiji protječe bez problema“, navedeno je u obavijesti od siječnja 2016.

Potreban je velik oprez

„Izbjegavajte pokazivati vrijedne predmete kao što su prijenosna računala, kamere i mobilni telefoni. Izbjegavajte nositi nakit i sa sobom nosite samo minimalne količine novca“, dodaje se u preporuci za putovanje u tu južnoameričku zemlju.

Kolumbijski internetski portal El Universal prvo je naveo kako je napadnut ruski turist, no onda je i on u svom izvještaju naveo kako je riječ o hrvatskom turistu. On je stigao u Cartagenu avionom u nedjelju ujutro sletivši na tamošnji aerodrom Rafael Núñez. Zaputio se zatim prema hostelu na sjeveru grada. Gledajući mobitel vidio je da se hostel nalazi u blizini, u predjelu Torices.

Išao je pješke prema hostelu navođen GPS-om svog mobitela. Kada je na mostu izvadio mobitel da provjeri ide li pravim putem primijetilo ga je dvoje napadača i pokušalo oduzeti mobitel te stvari. Napad se dogodio u predjelu Torices. Napadači su pobjegli s njegovim mobitelom, a susjedi su Hrvatu priskočili u pomoć te pozvali policiju, izvijestio je El Universal. Policija ga je odvezla u obližnju bolnicu San José de Torices. Bio je pri svijesti, a vitalni organi nisu bili oštećeni te se trenutno oporavlja.