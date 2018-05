MJESTO U KOJE ĆE BITI UPRTE OČI CIJELOG SVIJETA: Zašto će baš Singapur biti domaćin najvažnijeg sastanka desetljeća?

Sastanak Trumpa i Kima neće biti prvi koji će Singapur ugostiti, a koji će zaraditi epitet ‘povijesni’.

Američki predsjednik Donald Trump ranije ovog tjedna je otkrio da će se njegov povijesni susret sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom održati 12. lipnja u Singapuru. Iako je Singapur već ranije bio mjesto diplomatskih susreta na najvišoj razini, ovo će definitivno biti medijski najeksponiraniji sastanak koji su ugostili.

A što stoji iza odluke da upravo ovaj grad-država bude domaćin najvažnijem summitu ovog desetljeća?

Analitičari smatraju da je Singapur zapravo prirodni izbor i to prvenstveno zbog diplomatskih veza i relativne blizine sa Sjevernom Korejom. “Kim će biti na prijateljskom, a ne neprijateljskom teritoriju, a s druge strane, neće biti na domaćem terenu”, kaže stručnjak za nuklearna pitanja na londonskom Kraljevskom institutu za studije obrane i sigurnosti Tom Plant.



Vjerojatno najvažniji faktor bila je činjenica da je Singapur Kimu puno bliži nego neke europske destinacije. Udaljen oko 4.800 kilometara od Sjeverne Koreje, Singapur je prikladna lokacija za let iz Sjeverne Koreje, jer bi let do neke destinacije u zapadnoj Europi iziskivao jednu ili dvije pauze kako bi se avion dopunio gorivom, primjećuje AP.

“Singapur nije toliko daleko kao što su europske zemlje, što omogućuje Kimovom privatnom zrakoplovu da direktno doleti ondje. Istovremeno, nije ni previše blizu da bi Trump mogao to smatrati svojevrsnim ustupkom sjevernokorejskom vođi”, objašnjava Nah Liang Ruang, istraživač Instituta za obrambene i strateške studije.

Od značaja je, također, i iskustvo singapurskih sigurnosnih snaga, ali i činjenica da je Pjongjang s tom zemljom u diplomatskim odnosima od 1975. godine.

Singapur je, navodi američka agencija, poznato tlo za tu povučenu komunističku zemlju, koja ima svoje veleposlanstvo u singapurskoj centralnoj poslovnoj četvrti.

Ova malena država u jugoistočnoj Aziji pogodan je teren i za SAD jer se radi o velikom trgovinskom partneru Washingtona, ali i poborniku američkog vojnog prisustva u azijsko-pacifičkoj regiji. Uz to, u Singapuru je regionalno sjedište nekih velikih američkih kompanija poput Facebooka, Googlea ili Airbnba.

Sastanak Trumpa i Kima neće biti prvi koji će Singapur ugostiti, a koji će zaraditi epitet ‘povijesni’. Naime, 2015. godine su se ondje susreli lideri Kine i Tajvana, a ti su razgovori bili prvi u više od 60 godina.