Potraga za djevojčicom Dankom Ilić (2), koja je u utorak nestala u Banskom polju u Srbiji, ušla je u četvrti dan. Majka je ispričala da je njezina kći nestala iz dvorišta obiteljske kuže dok je ona otišla dati vode drugom djetetu. U veliku potragu uključeno je više stotina ljudi, a zbog njezinog nestanka prvi put je aktiviran sustav "Potraži me" koji je prekinuo televizijski program i građanima poslao obavijest o nestanku.

Na području gdje je zadnji put viđena, u četvrtak su policajci kopali lopatama, a pomagali su im bageri koji ruše drveće. Srbijanski mediji pišu da su ispitani susjedi, dok su roditelji nestale djevojčice od prekjučer pod nadzorom i razdvojeni.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Mještanka otkrila detalj koji bi mogao otežati potragu

11.37 - Mještanka Banjskog polja je za Telegraf objasnila kako postoji mjesto koje je skoro nemoguće istražiti te pretpostavlja da bi to moglo otežati potragu.

"Postoji kanal koji tjera vodu dosta daleko. Tu je skoro nemoguće bilo što napraviti jer voda teče dosta brzo, a ostalo je sve pretraženo", objasnila je mještanka.

Od kuće otišla kolona vozila sa zatamnjenim staklima

11.22 - Kako javlja reporterka Telegrafa, od kuće su upravo otišle kolone vozila sa zatamnjenim staklima.

Teren ispred vikendice rašćišćava se od jučer, a policija i vatrogasci uklonili su smeće i stare stvari koje su zatekli na posjedu.

Ministar policije stigao u Banjsko polje

10.54 - Kako javlja Kurir, ministar policije Bratislav Gašić stigao je do kuće u Banjskom polju gdje je u utorak nestala djevojčica. Još se ne zna koji je razlog ponovnog dolaska.

Oglasio se ujak nestale Danke: 'Moguće da je Ivanu netko pratio'

10.20 - Stefan Dragomirović, brat majke nestale Danke dao je prvu izjavu za medije nakon nestanka djevojčice. "Brine me što Ivanu toliko dugo drže, ali tješim se da su njeni iskazi najvažniji jer je posljednja vidjela Danku", rekao je Dragomirović za Republiku.rs.

Ivana je upravo u njegovoj kući provela noć sa srijede na četvrtak jer ju je policija zbog istrage razdvojila od supruga Miloša, Dankinog oca. "Bila je shrvana i plakala je. Rekla mi je da cijelu noć nije mogla zaspati. Usprkos svemu morao sam raditi. Bio sam u rudniku", nastavio je Dragomirović.

Prepričao je što mu je sestra ispričala o nestanku njene kćeri. "Ivana je s Lazom i Dankom toga dana otišla na vikendicu. Bila je na godišnjem odmoru i bio je lijep dan da djeca borave na zraku. Gledala je djecu kako se igraju, i automobil joj je bio tamo parkiran. Laza je tražio vodu i Ivana je otišla do auta kako bi je uzela. Gledala je gdje je Danka, ali nije je vidjela. Mislila je da je negdje iza drva koja su bila naslagana. Pomislila je da je otišla u šumicu iza vikendice. Tada kreće potraga pa agonija koja se proširuje", prepričava ujak.

Stefan je razmotrio sve mogućnosti pa ne isključuje sumnju da bi djevojčica mogla biti oteta. "Moguće je da je Ivanu netko pratio do Banjskog polja, iskoristio trenutak i zgrabio dijete", kaže Stefan. Također je razmišljao o mogućnosti da su roditelji, odnosno majka, nešto učinili djetetu. "Mislim da Ivana nije sposobna za nešto takvo i ne mogu zamisliti da zna gdje je Danka nestala. Smatram da govori istinu jer se njena izjava poklapa sa zatečenim stanjem s obzirom na to da je flašica s vodom bila u suvozačevim vratima. Istina je da od naslaganih drva nije imala pogled prema Danki", objašnjava ujak.

Stefanu nije poznato jesu li Ivana i Miloš imali neprijatelje u susjedstvu zbog kojih bi im netko htio nauditi. "U Banjskom polju nema takvih ljudi. Svi su ljubazni. Koliko znam, u njihovoj zgradi sve je kako treba", rekao je Stefan. Također je dodao da ga ne čudi što su promijenili vrata i postavili video nadzor: "Svi težimo boljem. Vrata su nedavno stavljena, mislim da je kamera ugrađena još prije godinu i pol zbog sigurnosti, a ne zbog neugodnosti".

Pogledajte snimku uhićenja: Lagali da znaju gdje je Danka pa tražili novac

9.55 - MUP Republike Srbije na svojem YouTube kanalu objavio je snimku uhićenja trojice muškaraca koji su na TikToku objavili da su povezani s nestankom djevojčice. Tražili su 50.000 konvertibilnih maraka za otkrivanje informacija.

"Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala identificirali su IP adresu korisnika naloga s teritorija Bosne i Hercegovine koji je uživo na Tik Toku izjavio da se djevojčica nalazi kod njega u podrumu. Na osnovu te informacije Federalna uprava policije Bosne i Hercegovine uhitila je trojicu muškaraca, obavila pretres i utvrdila da je informacija koju je iznio osumnjičeni lažna. Federalna uprava policije Bosne i Hercegovine osumnjičene će u skladu sa zakonom privesti nadležnom tužitelju na dalјe postupanje", rekli su iz policije.

Pogledajte prve slike izbliza: Smeće, sijeno i srušeno drveće u dvorištu

8.16 - Kako piše Telegraf, noćas su u iz Beograda i Novog Sada u Banjsko Polje stigla dva Specijalistička tima za spašavanje. Rano ujutro započeli su detaljnu pretragu oko kuće ispred koje je nestala dvogodišnja djevojčica.

U timovima se nalazi ukupno 18 vatrogasaca koji su na teren stigli s pet vozila i spasilačkim psom.

Dvorište u kojem je nestala djevojčica puno je srušenog drveća, smeća, sijena i crjepova. Više fotografija možete pogledati OVDJE.

Foto: MUP RS Foto: MUP RS

Foto: MUP RS Foto: MUP RS

Prvi susjed: 'Čudno je što se sve dogodilo'

6.40 - O nestanku male Danke progovorili su i susjedi njezinih roditelja. "Ivanu i Miloša stalno smo viđali do nestanka male Danke. Nakon što smo čuli što se dogodilo, bili smo u šoku. Još uvijek ne vjerujemo da malene nema. Nadamo se da će je pronaći živu, ali tko zna", ispričali su Kuriru susjedi obitelji.

U zgradi u kojoj žive do nedavno su stanovali s Miloševim roditeljima. Međutim, prije nekoliko dana stariji ljudi su se iselili. "Dugo godina su živjeli ovdje. Nikada nismo čuli da se netko od njih svađao, a zidovi su dovoljno tanki. Međutim, Ivana je treći put ostala u drugom stanju, a trosoban stan za sve njih je postao očigledno mali", ispričao je drugi susjed.

"Vidio sam ih prije nego što se sve dogodilo. Oni su normalna obitelj, nervira nas što čujemo svakakve priče, ali u današnjem svijetu se svašta događa. Nadamo se najboljem, baš je nezgodna situacija", ispričao je prvi susjed roditelja djevojčice. Nadovezao se na događaje ispred vikendice u Banjskom polju. "Nisam ni znao da su tamo imali vikendicu. Čuo sam da Ivana godinama nije kročila tamo. Stvarno je čudno da se sve ovo dogodilo kada ju je posjetila poslije toliko godina, pritom napuštenu", dodao je prvi susjed.

Foto: Nikola Anđić/Telegraf.rs Foto: Nikola Anđić/Telegraf.rs

Majka nestale djevojčice je važan dio istrage

6.30 - Fokus istrage prebačen je na obiteljske kontakte oca i majke Danke Ilić. Poseban dio istrage je majka Ivana jer je ona bila s djecom u kobnim trenucima i zadnja je vidjela kćer prije nestanka.

"Prvi dio potrage je ukazao na to da nije bilo ad hok nestanka djevojčice. Drugi dio potrage mnogo je ozbiljniji, u smislu prikupljanja podataka koji bi mogao biti motiv nestanka", naglašava umirovljeni inspektor kriminalističke policije u Nišu Bratislav Timotijević za Blic TV.

Zbog toga policija sada detaljno provjerava sve okolnosti prijave nestanka, sve što se događalo između vremena nestanka i dolaska policija na teren i sve što su policajci zatekli kad su stigli u Banjsko selo gdje se djevojčici izgubio svaki trag.

Činjenica da policija provjerava majčin iskaz te da su njezin mobitel poslali na analizu, kao i to da se već dvaput sm užem bila na višesatnim razgovorima u policiji, ne znači da je itko od njih osumnjičen za bilo što. Detaljne provjere članova obitelji u ovakvim slučajevima su uobičajene.

"Mora se još jednom provjeriti da zaista ne postoje nikakvi tragovi da je djevojčica tu negdje nestala i da se eventualno nalazi na tom prostoru. Sva pitanja su otvorena, sve mogućnosti su u fokusu, mora se korak po korak svaki detalj istražiti. Ništa se ne smije ostaviti po strani", smatra Timotijević.

GSS Srbija: 'Dali smo sve od sebe, pretražili svaku rupu'

6.20 - Potraga za djevojčicom, u kojoj sudjeluje i Gorska služba spašavanja Srbije, izrazito je zahtjevna.

"Teren je brdovit, no nema mnogo strmina. Veći problem su bili dijelovi koji su bili obrasli gustim raslinjem. Nas je policija u pomoć pozvala odmah u utorak poslijepodne i došlo je nas 31 s tri potražna psa", ispričao je za 24 sata član GSS-a Srbije Aleksa Gluščević.

Istaknuo je kako je na prvi pogled možda sve izgledalo kaotično. Kobnog popodneva kad je Danka nestala, u akciji traganja sudjelovalo je 500 ljudi.

Gluščević objašnjava da su teren prolazili po nekoliko puta, a pregledavali su ih potražni psi, dignuti su dronovi i helikopter s termovizijskom kamerom.

"Po našoj statistici dijete do tri godine može prijeći od dva do tri kilometra i sve smo to uzeli u obzir. U trenutku traganja je ondje nije bilo iako je možda moguće da se nekako pojavi. Pregledali smo svaku rupu. Vatrogasci su ispumpali svaki bunar kako bi pogledali ondje, pregledan je svaki vodotok, cijevi za odvod ispod ceste, svaka brazda u šumi. Mi smo dali sve od sebe, ali i drugi", poručio je.

'Možda bih je i spasila...'

6.10 - "Tko bi ostao imun na ovako nešto? Kuću sam ustupila svima tko god da je htio da popiti šalicu kave, čaja. Kad već nisam mogla u potragu za njom. Bila sam u polju, nisam vidjela djevojčicu. Kažu da je bila ispred moje kuće, možda bih je i spasila", rekla je mještanka Živana Trajković za "Blic TV".

Ovo je trojac koji je lagao da je Danka (2) kod njih

6.00 - Federalna uprava policije uhitila je trojicu muškaraca u Bosni i Hercegovini koji su na TikToku objavili da su povezani s nestankom djevojčice Danke Ilić iz Srbije te su tražili 50.000 konvertibilnih maraka za otkrivanje informacija. Portal Klix.ba objavio je njihove fotografije.

U kuću u kojoj su se nalazili upala je specijalna policija, no nisu našli djevojčicu. Više čitajte OVDJE.

