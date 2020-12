MJERE ZATVARANJA U NJEMAČKOJ POMAŽU, ALI JE BROJ NOVOZARAŽENIH I DALJE PREVISOK: ‘Situacija je ozbiljna’

Mjere zatvaranja u Njemačkoj trenutno uključuju zatvaranje ugostiteljskih objekata i hotela, kulturnih ustanova poput kazališta i kina te sportskih objekata poput teretana.

Državni epidemiološki institut Robert Koch priopćio je u četvrtak da su mjere zatvaranja u Njemačkoj polučile djelomičan uspjeh, ali da je broj novozaraženih još uvijek previsok.

„Broj novozaraženih je još uvijek na vrlo visokoj razini, situacija je i dalje ozbiljna“, rekao je direktor Instituta Robert Koch (RKI) Lothar Wieler prilikom tjednog obraćanja javnosti.

On je ukazao na to da su mjere zatvaranja uvedene početkom studenog stabilizirale broj novozaraženih, no da je on još uvijek visok. RKI je u četvrtak objavio kako se u posljednja 24 sata 22.046 osoba zarazilo koronavirusom, što je nešto manje nego prije tjedan dana. I broj umrlih s današnjih 479 slučajeva preminulih i dalje ostaje na visokoj razini”, rekao je Wieler dodavši da će broj umrlih nastaviti rasti.

Zdravstvo je na granicama izdržljivosti

„Događa se ono što smo predviđali: tijek bolesti je sve teži, što posebice pogađa starije pacijente iznad 80 godina. Mi moramo i dalje računati s visokim brojem umrlih“, rekao je Wieler dodavši da tomu pridonosi i sve češće izbijanje zaraze u domovima za starije.

On je naglasio da konstantno visok broj novozaraženih lokalne zavode za javno zdravstvo dovodi do granica izdržljivosti. „Više nije uvijek moguće pratiti izvor zaraze kod novozaraženih“, rekao je Wieler. Direktor Instituta Robert Koch pozvao je građane da se i dalje drže mjera higijene, držanja razmaka i nošenja maski.

„Mi nismo bespomoćni pred virusom, postoji način kako da se obranimo. Covid-19 je bolest koju je moguće izbjeći“, rekao je Wieler.

Mjere produžene do 10. siječnja

RKI preporučuje i uvođenje pojačanog testiranja osoblja u školama i vrtićima. Mjere zatvaranja u Njemačkoj trenutno uključuju zatvaranje ugostiteljskih objekata i hotela, kulturnih ustanova poput kazališta i kina te sportskih objekata poput teretana. Trgovinski centri i uslužni sektor i dalje rade. Isto tako je na snazi zabrana okupljanja više od pet osoba iz dva domaćinstva. Prošlog tjedna je dogovoreno popuštanje mjera kontakta preko božićnih praznika, kada će biti dopušteno okupljanje do deset osoba iz više domaćinstava.

Njemačka je aktualne djelomične mjere zatvaranja produljila do 10. siječnja, priopćeno je nakon sastanka predstavnika savezne i pokrajinskih vlada u srijedu navečer u Berlinu.

“Mi smo još uvijek vrlo udaljeni od željene vrijednosti od 50 novozaraženih na 100.000 stanovnika u razdoblju od sedam dana”, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka.

Krenule su i pripreme za proces cijepljenja građana nakon dolaska cjepiva na tržište, što se očekuje krajem ove ili početkom sljedeće godine.

