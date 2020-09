MJERE UVEDENE ZBOG KORONE ŠTITIT ĆE NAS OD VIRUSA GRIPE? Zbog najmanje tri stvari ovogodišnja sezona mogla biti biti potpuno drukčija

Prema podacima prikupljenima do sada, postoji razlog za vjerovanje da će nošenje maske, držanje socijalne distance, pranje ruku i druge mjere pomoći u smanjenju stope zaraze gripom

Budući da pandemija koronavirusa traje već mjesecima, javnost je imala dosta vremena za osvještavanje onoga što mjere “nameću” kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze. Neke od njih su nošenje maski, redovito pranje ruku i održvanja higijene i naravno mjera socijalnog distanciranja.

Od listopada do početka svibnja obično traje sezona gripe koja nam se sada bliži pa liječnici razmatraju stope zaraze gripom tijekom pandemije Covida. Kako javlja Huffington Post, liječnici žele da se te stope smanje pa se to sada promatra u okviru mogućnosti istovremene zaraze gripom i koronom.

NISTE SIGURNI IMATE LI GRIPU, PREHLADU ILI KORONAVIRUS? Ako prepoznate ova četiri simptoma, odmah se javite liječniku

Mjere bi mogle promijeniti nadolazeću sezonu gripe

Ali Raja, izvršni potpredsjednik Odjela hitne medicine u Općoj bolnici Massachusetts u SAD-u, kaže da se otpočetka pandemije globalna percepcija zaraznih bolest promijenila. Ono što se promijenilo su zapravo navike ljudi kada su zarazne bolesti u pitanju.

“Promijenilo se mnogo toga što smo navikli raditi, od nošenja maski, pranja ruku, fizičkog distanciranja pa čak i čišćenja. Ovdje u Bostonu se podzemne željeznice čiste i po nekoliko puta dnevno. Čak i ta inicijativa javnog zdravstva, ali i individualni napori poput pranja ruku i nošenja maski mogli bi promijeniti sezonu gripe koja nam dolazi, samo još ne znamo u kojoj mjeri”, govori Raja.

Doduše, postoji određena nesigurnost kada se o procjenama radi jer je riječ o putpuno novom i nedovoljno proučenom virusu. No, prema podacima prikupljenima do sada, postoji razlog za vjerovanje da će nošenje maske, držanje socijalne distance, pranje ruku i druge mjere pomoći u smanjenju stope zaraze gripom, piše Huffington Post.

STRUČNJACI OBJASNILI: ‘Evo kako kod kuće provjeriti imate li koronu ili gripu, trebat će vam limun i češnjak…’

Pad slučajeva gripe na južnoj hemisferi

Raja gaji nadu kako će stope oboljelih od gripe u SAD-u opadati, što će biti epidemioloških mjera koje je pokrenulo javno zdravstvo kako bi se zaštitilo od širenja korone.

Kada se gledaju podaci s južne hemisfere gdje je u lipnju počela zima, dodaje Raja, te zemlje zabilježile su značajan pad slučajeva gripe i to zbog nošenja maski i drugih mjera. Međutim, taj pad bi mogao ovisiti od države do države te od regije do regije.

“I dalje moramo biti spremni na uobičajenu sezonu gripe. Mnoge zemlje koje su objavile niže brojke kada je riječ o oboljelima od gripe, primjenjivale su stroža pravila za zaštitu od koronavirusa”, pojašnjava Raja.

‘Neće biti dobro ako se u školama ne budu poštovale mjere’

Ugledni profesor Medicinskog fakulteta “David Geffen” na kalifornijskom Sveučilištu, James Cherry, kaže da su djeca glavni “spremnici” virusa kada je riječ o gripi pa kaže da se virus najčešće širi s djece na odrasle. Zato je, u slučaju nepoštivanja mjera, zabrinut zbog nastave koja će se provoditi uživo i zbog rizika koje bi mogle snositi škole i školski sustav, kao i učenici, profesori i ostalo školsko osoblje.

Cherry kaže da ako škole ne budu poštovale mjere da bi djeca mogla virus donijeti kući i tako zaraziti roditeljelje, bake i djedove, ali i ljude koji su u visokom riziku od razvijanja težih simptoma. Profesor medicine dodaje da bi, u svrhu uspješnog kontroliranja Covida i gripe, učenici i profesori trebali nositi maske, držati se socijalne distance te redovito prati ruke.

Poticaj za cijepljenje protiv gripe

Poruka Ali Raje, ali i poticaj javnosti je: cijepite se protiv gripe. Puno je još nepoznanica vezanih uz koronavirus i njegovo izbijanje tijekom sezone gripe, u što spada i mogućnost istovremene zaraze i jednim i drugim.

“Još uvijek ne znamo kako će izgledati istovremena zaraza koronavirusom i virusom gripe. Bojim se da bi se pacijenti mogli snažnije razboljeti nego kada bi bili zaraženi samo jednim od ta dva virusa”, zabrinuto govori Raja.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

ZARAŽENA SPLITSKA LIJEČNICA: ‘Imam gripu i koronu. Ne znam gdje sam to skupila, ja sam živi dokaz lokalne transmisije’