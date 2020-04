MJERE SU SPASILE 120.000 LJUDI U 11 ZEMALJA: ‘Prerano je reći jesmo li uspjeli. U idućim tjednima trebat će donijeti još teže odluke…’

Postoje čvrsti dokazi da su ‘antikoronavirusne’ mjere koje su donijele vlade eurospkih država dale rezultata i utjecale na to da se spljošti krivulja rasta broja zaraženih i umrlih – tvrde stručnjaci s Imperial Collegea iz Londona

Procjenjuje se da su stroge mjere socijalnog distanciranja za usporavanje i suzbijanje širenja COVID-19 u Europi dale rezultata i spriječile tisuće smrtnih slučajeva. Do tog zaključka vode nove analize istraživača s Imperial Collegea u Londonu, koje procjenjuju potencijalni utjecaj mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa u 11 europskih zemalja, uključujući zatvaranje škola i stavljanje građana u izolaciju.

Prema tom istraživanju, do 120.000 smrti već je spriječeno u 11 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Italiju i Španjolsku.

‘Vjerujemo da je velik broj života spašen’

Mnoge su europske zemlje primijenile dosad neviđene mjere za ublažavanje utjecaja bolesti COVID-19, uključujući izolaciju potvrđenih i sumnjivih slučajeva, zatvaranje škola i sveučilišta, zabranu masovnih okupljanja te u posljednje vrijeme široko rasprostranjeno socijalno distanciranje.

Te su mjere usmjerene na upravljanje epidemijom kako bi se smanjio broj zaraženih koji bi doveo do preopterećenja zdravstvenih kapaciteta. Dr. Samir Bhatt iz britanske Škole za javno zdravstvo kaže kako je u Europi nastupilo teško vrijeme, ali su vlade poduzele značajne korake kako bi osigurale da ne dođe do preopterećenja zdravstvenih sustava. Postoje, kaže, čvrsti dokazi da su mjere dale rezultata i utjecale na to da se spljošti krivulja rasta broja zaraženih i umrlih.

“Vjerujemo da je velik broj života spašen. Međutim, prerano je reći jesmo li uspjeli potpuno kontrolirati epidemije. U idućim tjednima trebat će donijeti neke još teže odluke”, rekao je dr. Bhatt.

Drastične mjere daju rezultate

Dr. Seth Flaxman, jedan od autora studije, kaže: “Čak i dok broj smrtnih slučajeva i dalje raste, u podacima vidimo dovoljno signala da možemo zaključiti kako su drastične mjere, koje su poduzele europske vlade, već spasile mnoge živote te smanjile broj novozaraženih svakoga dana. No, budući da su te mjere donesene nedavno te uzmajući u obzir i vremenski razmak između zaraze i smrti, trebat će još tjedni da bi se učinci mjera odrazili na dnevni broj umrlih.”

Radeći ovo istraživanje, tim s Imperial Collegea koristio je dnevne podatke dobivene iz Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC) o broju smrtnih slučajeva u 11 europskih zemalja: Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Norveškoj, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj i SAD-u. Modeli su bili fokusirani na prosječan broj novih zaraza koje širi svaka zaražena osoba. Pretpostavljalo se da su promjene reproduktivnog broja zaraženih neposredni odgovor na provedene intervencije, a ne šire postupne promjene u ponašanju.

‘Utjecaj pandemije bez ovoga bi bio mnogo gori’

Analiza pokazuje da će, ako postojeće mjere ostanu na snazi u svih 11 spomenutih zemaljaiz ovog istraživanja do 31. ožujka (izvješće je objavljeno u ponedjeljak, 30. ožujka), spriječiti između 21.000 i 120.000 smrti od COVID-19. Dodaju da će i brojni smrtni slučajevi biti spriječeni pridržavanjem mjera (samo)izolacije sve dok se prijenos virusa ne smanji na posve nisku razinu.

“Naši rezultati sugeriraju da će mjere poput socijalnog distanciranja i obustave djelatnosti (npr. zatvaranja ugostiteljskih objekata, zabrane javnih okupljanja i sl.) spasiti mnoge živote”, objasnio je profesor Axel Gandy, s katedre za statistiku na Odjelu za matematiku londinskog Imperial Collegea.

“Utjecaj pandemije je ekstreman, a bio bi i puno gori bez ovih intervencija. Zadržavanje tih mjera na snazi ključno je za kontrolu nad njom”, kazao je Gandy.

Prema posljednjim izvješćima, procjenjuje se da je do 28. ožujka u spomenutih 11 država iz ovog istraživanja od 7 do 43 milijuna ljudi bilo zaraženo koronavirusom, što predstavlja između 1,88 i 11,43 posto stanovništva.

‘Podaci iz iduća dva tjedna bit će ključni’

Profesorica statističke epidemiologije u britanskoj Školi za javno zdravstvo, Christl Donnelly, kaže kako su Europljani, kao i mnogi ljudi drugdje, proteklih tjedana potpuno promijenili svoj način života.

“Ovo izvješće daje jasne rane dokaze o koristima mjera socijalne distance. Držeći udaljenost jedni od drugih, ograničavamo mogućnost da se virus proširi te smanjujemo rizik od bolesti, pa čak i smrti u našoj okolini”, kaže.

I prof. Neil Ferguson s Imperial Collegea kaže kako ova analiza pokazuje da su intervencije koje su uvele europske zemlje znatno usporile širenje COVID-19.

“Međutim, još nije jasno hoće li i koliko brzo ove mjere smanjiti broj novih slučajeva. Podaci prikupljeni u sljedeća dva tjedna bit će ključni za potvrdu ključnih točaka iz našeg istraživanja”, ustvrdio je Ferguson.

“Naša analiza sugerira da su u ovim teškim vremenima potrebne intervencije i potrebne kako bi pandemija bila pod kontrolom”, kazao je autor izvješća dr. Swapnil Mishra, znanstveni suradnik u Školi za javno zdravstvo.

