MISTERIOZNI LET MH370: U 5 godina komplicirane istrage pričalo se svašta, a i dalje izlaze nove teorije. Što se zapravo dogodilo?

Malezijski zrakoplov na letu 370 poletio je 8. ožujka 2014. godine iz Kuala Lumpura za Peking i nikada nije sletio. Od tada, najskuplja podvodna potraga u povijesti nije uspjela pronaći ostatke aviona, a vlasti nisu ni blizu tome da otkriju zašto je 40 minuta od polijetanja MH370 skrenuo i poletio prema južnom dijelu Indijskog oceana s 239 putnika, piše The Guardian.

Postoji pregršt teorija o tome zašto je zrakoplov nestao i gdje mogu biti pronađeni ostaci. Neke su se promijenile i prilagodile novim informacijama o letu, neke su diskreditirane. Potrage za ostacima zrakoplova nisu razotkrile jednu od najvećih misterija avijacije, no pojavljuju se nove teorije.

Let prema unutrašnjosti

Odmah nakon nestanka zrakoplova, jedna od prvih teorija tvrdila je kako je MH370 ustvari poletio sjeverno prema centralnoj Aziji, a ne južno prema moru. Ta teorija koja je danas odbačena imala je temelje u činjenici da postoje različiti načini kako se može pratiti let.

Naime, MH370 je prvi puta “nestao” kada je nakon 40 minuta leta isključio svoj transponder zbog čega je nestao s civilnih radara, međutim istražitelji su mogli pratiti let koristeći vojne radare koji daju preciznu i točnu lokaciju. Uz pomoć radara, zna se da je MH370 počeo svoj let na sjevernoistočnoj ruti prema Pekingu, nakon čega se okrenuo u smjeru jugozapada i onda se ponovo okrenuo i krenuo sjeverozapadno prema Indiji gdje je i nestao.

Letio sve dalje i dalje od satelita

Nakon toga, istražitelji su koristili satelitske podatke kako bi se vidjelo u kojem je smjeru išao let MH370. Satelitski podaci ne mogu točno odrediti gdje se avion nalazi, međutim mogu odrediti otprilike gdje se nalazi u određenom rasponu sa satelitom u sredini. Satelitski podaci pokazali su da je MH370 letio sve dalje i dalje od satelita, međutim bilo je nepoznato kreće li se prema moru u smjeru Australije ili se kreće sjeverno u unutrašnjost Azije.

Teorija da je zrakoplov išao sjeverno prema unutrašnjosti Azije opovrgnula je kompanija u čijem je vlasništvu satelit Inmarsat koji je bio korišten u potrazi, te je ta teorija diskreditirana kada su pronađeni ostaci zrakoplova uz obalu Afrike 2015. godine.

Masovni gubitak zraka

Na plažama istočne Afrike pronađeni su 2015. godine ostaci zrakoplova MH370. To je bio dokaz koji je potvrdio kako avon nije više nije u komadu, a model oceanskih struja pokazao je da se MH370 srušio u južnom dijelu Indijskog oceana blizu zapadne Australije i da su ostaci uz pomoć struje došli do Afrike godinu dana kasnije.

Istražitelji su rekli kako se MH370 nije mogaosrušiti u Africi jer satelitski podaci pokazuju da je zrakoplov išao u smjeru jug-istok prema južnom dijelu Indijskog oceana. Dio zrakoplova pronađen je na plaži Saint-Andre de la Reunion, otoka koji se nalazi istočno od obale Afrike u Indijskom moru. U međuvremenu, vlasti i stručnjaci spekuliraju kako je došlo do nekog požara, nezgode ili nečeg sličnog zbog čega je avion skrenuo kako bi hitno sletio.

Kako ta teorija navodi, nesreća je urokovala ‘masovnu hipoksiju’ (masovni nestanak kisika) što je onesvijestilo putnike i posadu prije nego što su mogli sletjeti. Kako su oni bili u stanju onesviještenosti, avion na autopilotu je nastavio letiti iznad Indijskog oceana sve dok nije ostao bez goriva.

Teorija samoubojstva pilota

Teorija masovne hipokcije prema kojoj je pilot kapetan Zaharie Ahmad Shah bio onesviješten i dalje je službena teorija malezijskih vlasti i Australskog ureda za sigurnost prometa (ATSB). Američki istražitelji i ATSB otkrili su 2016. godine osobni simulator leta u domu kapetana Zaharie koji je bio korišten kako napravio rutu prema južnom dijelu Indijskog ocena, koja je slična ruti koju je napravio na dan polijetanja MH370.

Po objavi te informacije, ATSB negirao je mogućnost kako je to dokaz da je Zaharie namjerno skrenuo avion ili da je to bilo planirano ubojstvo-samoubojstvo. Nikada nije potvrđeno da je plot napravio tu rutu ili je netko drugi. Istovremeno je njegova obitelj ustvrdila kako je kapetan Zaharie volio život i da nikada ne bi namjerno srušio avion. Malezijske vlasti odbile su teoriju kako je pilot kriv za nesreću i tvrde kako je on bio onesviješten i da je žrtva tragične nesreće.

Prioritetna zona

ATSB je objavila 2017. godine svoj finalni izvještaj o nesreći temeljen na potrazi koju je vodila Australija od nestanka zrakoplova 2014. godine i u kojoj je prekriveno čak 120 tisuća četvornih kilometara.

Finalno izvješće australskog Ureda navelo je dvije teorije. Prva teorija za koju vjeruju da se dogodila jest da je pilot bio onesviješten, te su kao dokaz naveli da se avion srušio u vodu s rastućom brzinom pada, što znači da je zrakoplov bio u slobodnom padu i da je pilot bio onesviješten.

Druga teorija koja je nazvana ‘prioritetna zona’ odnosi se na područje koje je locirano sjeverno od prekrivenog područja teritorija potrage i za koje se vjeruje da je posljednja lokacija nestalog malezijskog zrakoplova. Iako oni nisu pretražili zonu, ATSB naveo je kako su zbog ponovljene analize uvjereni više nego ikada da se na tom području nalazi MH370.

Nova teorija

Usprkos tome što je u 2018. godini pretraženo ‘prioritetno područje’, ostaci nestalog zrakoplova nisu pronađeni. Američka kompanija Ocean Infinity pretraživala je mjesecima područje, međutim nisu našli ništa čak ni kada su usmjerili potragu sjevernije od prioritetnog područja. Neuspjeh potrage doveo je promjene teorije prioritetnog područja. Naime, prioritetno područje je bazirano na ideji da je MH370 ostao bez goriva, da je pilot bio onesviješten i da je avion oštro pao u more, zbog čega je i sama potraga bila locirana prema području za kojeg se vjerovalo na kojem je mogao biti avion nakon što je ostao bez goriva.

Bivši pilot Simon Hardy i drugi bivši piloti vjeruju da je Zaharie bio budan i da je zbog toga avion mogao klizati po vodi nakon što je nestao bez goriva zbog čega bi MH370 bio čak 200 kilometra od prioritetnog područja, što bi pak objasnilo kako to da još uvijek nisu pronađeni ostatci zrakoplova.

Njihova teorija je bila da je pilot mogao namjerno ostaviti avion bez tlaka kako bi onesvijestio posadu i putnike, a kako bi ostao budan koristio je vlastitu zalihu zraka kako bi mogao vratiti tlak. Međutim, tu teoriju je odbacio viši dužnosnik ATSB-a Peter Foley koji je rekao da bi se Zaharie koji je u trenutku nesreće ‘imao 53 godine i bio prekomjerene težine’ bi sam sebe onesvijestio i da su podatci ATSB pokazali kako je zrakoplov bio u slobodnom padu u svojim posljednjim trenucima.

Ako dobije dobru ponudu?

Pet godina od nestanka zrakoplova MH370 s pretraženih 200 000 tisuća četvornih kilometara i to bez uspjeha, još uvijek ne postoje dokazi o tome gdje se srušio zrakoplov i postoji još manje dokaza što je bio uzrok nesreći.

Iako su nedavno malezijske vlasti objavile izvještaj u kojem su navele kako je to finalni izvještaj i to zbog manjka informacija o nesreći, bijes obitelji članova posade prisilio je vlasti na promjenu stava. Francuska policija objavila je u 2018. godini kako će oni pokrenuti istragu o tome kako su prikupljani satelitski podatci, međutim informacija o istrazi nema.

Malezijski ministar prometa Anthony Locke izjavio je kako je on voljan ponovo otvoriti istragu ukoliko dobije dobru ponudu, a američka kompanija Ocean infinity objavila je kako su oni voljni ponovo pokušati.